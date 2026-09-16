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剴剴案衛福部擬設「社工人員管理制度」惹議 石崇良：在研議階段

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，社工服務領域多元，投入人員來源也不一，未來制度如何在專業責任、服務現場與社工執業安全間取得平衡，仍持續蒐集基層意見研議。記者翁唯真／攝影
衛福部長石崇良表示，社工服務領域多元，投入人員來源也不一，未來制度如何在專業責任、服務現場與社工執業安全間取得平衡，仍持續蒐集基層意見研議。記者翁唯真／攝影

剴剴案主責社工遭起訴今二審開庭，不過衛福部昨舉行會議，首提「社會工作專業人員管理制度」草案，內容遭基層認為有些困難，制度到底該如何平衡。衛福部長石崇良表示，社工服務領域多元，投入人員來源也不一，未來制度如何在專業責任、服務現場與社工執業安全間取得平衡，仍持續蒐集基層意見研議。

衛福部提出「社工專業人員管理制度」草案，分資格、認證、登錄、訓練、督導、倫理、執業安全等七大條款。石崇良今受訪回應，醫事人員這些師級是有專門職業證照，不過社工服務範圍很多元化，投入在社工領域的人員也有不同來源，包含了社工師以及其他廣義的社工人員，因為背景不同，所以才會提議有一個一致性規範。

石崇良說，社工人員管理要點，其實就是在各類不同樣式的社工服務上訂出資格要件、工作性質內容在執行業務規範上有基本要求規範，不過還有許多值得討論地方，所以委託師大的研究團隊來進行收音跟彙整，目前還在研議的階段。

不過從剴剴案後衛福部就已經在北中南各地已經召開幾場座談會，也收集了社工、基層的社工人員的一些意見，石崇良說，陸續也有四個主要的策略方向在進行。

石崇良表示，首先第一個在司法對話上，司法判決會引起一線社工心中壓力，決定委託專業團體舉辦社工司法對話論壇，去建立醫療專業跟法律、司法之間的對話平台；第二，重新再去考慮危險、假日、夜間臨時出勤等加給調高，目前也在準備報行政院。

石崇良說，第三，工作指引內針對專業要有一致性規範，避免在有糾紛時要如何拿捏；第四，未來也會委託司法背景團隊來替一線社工解決法律、訴訟的一些協助。

剴剴案 衛福部 石崇良

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