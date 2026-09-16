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華航加入天合聯盟15周年 下半年與維珍航空共掛班號

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航總經理陳漢銘（左）與天合聯盟執行長Patrick Roux（右）共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。記者胡瑞玲／攝影
華航總經理陳漢銘（左）與天合聯盟執行長Patrick Roux（右）共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。記者胡瑞玲／攝影

華航空2011年加入天合聯盟 ( SkyTeam ) ，今年邁入第15周年，為台灣首家加入國際航空聯盟的業者。華航總經理陳漢銘表示，航空公司有限資源無法單打獨鬥，加入聯盟可提供旅客更多服務，包含行李共掛、累積里程、優先登機等。陳漢銘也宣布，與維珍航空簽署協議，下半年開始共用班號合作，盼透過聯盟資源擴大國際市場布局，開啟更多合作機會。

中華航空加入SkyTeam邁向15周年，華航總經理陳漢銘與天合聯盟執行長Patrick Roux於阿姆斯特丹當地時間9月16日，共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。

天合聯盟執行長 Patrick Roux 表示，華航是天合聯盟在亞洲的重要夥伴，憑藉台灣優越的樞紐位置、綿密的區域航網及客貨運優勢，為聯盟串聯亞洲與全球市場扮演重要角色。天合聯盟持續推動 Digital Spine數位服務，優化跨航網路報到、行李追蹤及酬賓哩程計畫等，提升聯盟成員服務效率與旅客體驗；至於下個階段，

華航總經理陳漢銘表示，華航2011年正式加入天合聯盟，是台灣首家加入國際航空聯盟的業者，聯盟帶來的效益，提供旅客更多服務面向，包含行李直掛、會員權益、里程累積、優先登機、各地貴賓室使用。

陳漢銘說，航空公司的有限資源無法單打獨鬥，需要聯盟量量增加旅客的便利性及黏著度，同時也增加航網、航線；加入天合聯盟15年不僅是全球布局的重要歷程，更彰顯華航長期立足國際航空聯盟體系，與業界夥伴並肩發展所累積的競爭實力。

陳漢銘表示，面對航空市場持續變化，華航善用聯盟資源擴展市場，與盟航在旅客服務及營運創新等領域深化交流；近年也積極響應天合聯盟「航空飛行挑戰」」（The Aviation Challenge, TAC），共同推進航空減碳及永續發展的更多可能。

另外，陳漢銘也宣布，近期與天合聯盟成員維珍大西洋航空簽署協議，今年下半年啟用共用班號合作。維珍大西洋航空以倫敦希斯洛機場為主要樞紐，首階段將由華航於維珍大西洋航空航班共掛班號，未來雙方有望發揮航網互補效益，提升台灣與英國間的航班服務，提供旅客亞洲往返歐洲的飛航選擇。

天合聯盟航網遍及165國、960個航點，每日超過1萬3880個航班，華航透過共用班號及聯程機票合作擴大版圖，旅客可享有一次完成報到、行李直掛等無縫轉機服務。

除了擴大市場版圖，華航也持續提升旅客服務，天合聯盟全新品牌貴賓室於法蘭克福機場新建的第三航廈正式啟用，華航旅客可享有更新穎舒適的候機空間及精緻服務，為長程旅程增添舒適便利的候機體驗。

中華航空2011年正式加入天合聯盟 ( SkyTeam ) ，今年邁入第15周年，今天於聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹舉辦慶賀活動。記者胡瑞玲／攝影
中華航空2011年正式加入天合聯盟 ( SkyTeam ) ，今年邁入第15周年，今天於聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹舉辦慶賀活動。記者胡瑞玲／攝影

華航總經理陳漢銘（左）與天合聯盟執行長Patrick Roux（右）共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。記者胡瑞玲／攝影
華航總經理陳漢銘（左）與天合聯盟執行長Patrick Roux（右）共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。記者胡瑞玲／攝影

華航總經理陳漢銘（左）與天合聯盟執行長Patrick Roux（右）共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。記者胡瑞玲／攝影
華航總經理陳漢銘（左）與天合聯盟執行長Patrick Roux（右）共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。記者胡瑞玲／攝影

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