同款App優惠卻不一樣？星巴克買一送一…有人有、有人無 原因曝

近期外食成本增加，加上部分外送平台調整服務費與外送費，也讓不少消費者開始重新計算點餐成本。近日就有網友在Threads發文表示，自己在foodomo看到星巴克買一送一優惠，原本想揪同事一起下單，沒想到打開同事手機卻完全找不到相同活動，讓他疑惑發問：「為什麼我跟同事的foodomo會不一樣？」

貼文曝光後，不少網友也立刻打開App確認，有人回應「我剛剛看我的也沒有」，也有人曾遇過類似情況。不過隨後有網友解答，兩人看到不同優惠並非系統異常，而是與是否訂閱「福饕+」會員有關，有人表示「是訂閱foodomo的特別優惠，我上禮拜也有同樣的反應」。

也有網友進一步分享實際看到的價格差異，表示一般會員與訂閱會員雖然都可能看到買一送一，但品項與價格有所不同；另有使用者提醒，訂閱後除了外送優惠，自取同樣有折扣。從留言來看，不少人原先並不知道不同會員身分看到的活動內容可能有所差異。

據foodomo目前的訂閱方案，「福饕+」會員除了可使用部分限定優惠，每月也提供好禮多選一，最高價值230元；外帶自取可享95折，符合條件的外送訂單則提供免外送運費優惠。此次網友討論的星巴克買一送一，也屬於會員限定活動之一。

隨著外送與外食支出增加，消費者除了比較餐點價格，會員訂閱是否真的能省下費用也成為另一項考量。對經常使用外送或自取服務的人而言，可以從自己的點餐頻率、每月訂閱成本及實際能使用的優惠評估；若使用頻率不高，則未必需要單純為一次優惠訂閱。