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全台最高海拔金融服務 阿里山郵局與福壽山ATM

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
全台最高金融機構的阿里山郵局。圖／中華郵政提供
全台最高金融機構的阿里山郵局。圖／中華郵政提供

中華郵政公司持續突破高山金融服務極限，繼海拔2201公尺並享有「離天空最近的郵局」美譽的阿里山郵局，成為全台最高金融機構後，近期又與福壽山農場攜手合作，於海拔2240公尺的旅遊服務中心設置自動櫃員機(ATM)，並打造全台唯一「蘋果造型ATM招牌」，為高山旅遊增添便利與亮點。

阿里山郵局擁有宏偉宮殿式建築，外牆搭配象徵早期阿里山蒸汽火車的大型郵票圖騰，大廳則以獨特波浪型雲海天花板為特色，融合在地人文風情與自然景致，除了儲匯與郵務服務，更因應國際觀光客需求，提供外幣現鈔兌換服務。

福壽山農場以四季分明的自然景觀與高山農產品聞名，每年吸引眾多遊客前往旅遊及住宿。本次設置ATM，提供提款、轉帳及餘額查詢等金融服務，即時支援遊客高山資金需求，具體實踐郵政服務無遠弗屆的普惠金融精神。

中華郵政公司為拉近與民眾的距離，結合在地觀光特色，特別在阿里山郵局及福壽山農場ATM分別設立「阿里山巨木&森林小火車海拔高度標誌立牌」及「波波鴿&波斯喵海拔高度標誌立牌」，邀請上山遊玩的民眾拍照打卡留念。

蘋果造型ATM招牌。圖／中華郵政提供
蘋果造型ATM招牌。圖／中華郵政提供

郵局 阿里山

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