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牙口退化光吃稀飯恐加速衰退 高齡料理把「阿嬤的味道」端回餐桌

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署舉辦「2026銀領新食尚 銀養創新料理競賽」，吸引全台255組隊伍參賽，最終59組獲獎。記者廖靜清／攝影
國健署舉辦「2026銀領新食尚 銀養創新料理競賽」，吸引全台255組隊伍參賽，最終59組獲獎。記者廖靜清／攝影

年紀大了、牙口不好，愛吃的滷肉、蒸魚、肉餅只能「看得到、吃不到」？國健署今年舉辦第三屆「2026銀領新食尚 銀養創新料理競賽」，以「阿公阿嬤記憶中好味道」為主題，吸引全台255組隊伍參賽，最終59組獲獎。參賽者不把長輩餐簡化成「打成泥、剁得碎」，而是透過食材挑選與烹調技巧，讓傳統家常味變得更軟、更好入口，同時保留食物原貌與色香味。

隨著年齡增長，不少長輩因缺牙、牙口退化、咀嚼能力下降，原本愛吃的菜色逐漸變得難以下嚥，久而久之甚至可能因吃得少、營養攝取不足，增加肌肉流失、肌少症等健康風險。如何讓長輩不只「吃得下」，還能「吃得夠、吃得對、吃得巧」，成為高齡飲食的重要課題。

國健署長沈靜芬表示，今年競賽一大特色，是「質地調整飲食」已從營養專業走向更多生活場域，專業組有飯店、餐飲及食品業者參與。校園組則橫跨餐旅、營養、食品、長照及社工等科系；社會組也有社區據點與農會加入。

沈靜芬回憶，懷孕時期每天吐，每天起床都覺得人生是黑白的，連維持基本生存的吃東西都變得這麼困難。這個難題發生在長輩身上，不僅會缺乏必要的熱量與營養，並引發一連串健康惡性循環。如果能夠重新找回大啖飲食的開心跟愉悅，就不會走進後續的衰弱失能跟營養不良。

沈靜芬說，第三屆銀養創新料理競賽有許多亮點，參賽者對「質地調整飲食」的掌握愈來愈成熟。過去不少人以為，長輩牙口不好，食物只要打成泥、切碎就好，但這次參賽者透過各種烹調等技巧，在盡可能維持料理原貌與色香味的情況下，調整食物軟硬程度，做出符合第7級「容易咬軟質食」及第6級「牙齦碎軟質食」標準的料理。

例如專業組的高雄圓山飯店，將清蒸鱈魚搭配長輩熟悉的破布子，做成「翡翠白玉樹子鱈」。大員皇冠假日酒店以台南虱目魚結合蔥、薑、蒜，端出「金鱗海苔捲佐毛豆炊飯」。高雄翰品酒店則以雞肉、豆腐及山藥取代油脂較高、口感較硬的傳統肉餅，再加入古早味蔭鳳梨提味，讓懷舊滋味不必因牙口退化而消失。

校園組也把傳統「辦桌菜」重新變身。宜蘭縣頭城家商學生以「麒麟蒸魚」為靈感，使用海鱸魚、地瓜、山藥、甜椒及花椰菜，透過去皮、切片、蒸煮及勾芡保持食材濕潤，做成容易入口的「金銀雙寶富貴蒸」。

社會組則充滿在地味。嘉義縣布袋鎮農會家政班把沿海飲食記憶化成「吹海風的黃金記憶」，以南瓜、豆腐做成握壽司造型，再鋪上去皮、去刺的鱸魚片，以豆腐乳點綴，既保留家鄉味，也讓長輩更容易入口。

沈靜芬表示，味覺記憶是長輩珍貴的資產，未來將持續推廣質地調整飲食。高齡餐桌不該只剩稀飯、肉泥和「能吞就好」，一道熟悉的家常菜，承載的不只是營養，也是長輩一輩子的生活記憶。讓阿公阿嬤咬得動、吃得下，也吃得到記憶中的好味道，才是高齡友善餐桌真正的意義。

今年競賽活動以「阿公阿嬤記憶中好味道」為主題，藉由味道找回生命的記憶點。記者廖靜清／攝影
今年競賽活動以「阿公阿嬤記憶中好味道」為主題，藉由味道找回生命的記憶點。記者廖靜清／攝影

國健署 料理

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