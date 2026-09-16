借鏡日本健康積點成效 專家：健康幣關鍵在誘發「首發族」踏出第一步

衛福部宣布「健康幣」將於10月1日正式上路，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，健康幣的核心影響，在於將過去民眾「被動」的疫苗接種、健檢、癌症篩檢等健康行為，透過具有實質回饋的誘因機制，進一步提升民眾的健康促進動機。

洪子仁分析，台灣推行健康幣對民眾與公衛體系具有三大核心影響，包括提高篩檢與接種疫苗意願、透過健康行為形成健康生活正向循環、落實自我健康管理。民眾只要完成成人健檢、B、C肝篩檢、癌篩或流感等公費疫苗，可直接賺取實質點數，2年最高可累計1萬3150幣，有效降低民眾的拖延心態。

另外，點數限定兌換經專家把關的「健康導向品項」，例如高蛋白豆漿、雞胸肉、運動中心票券、自費健檢折抵等，能將誘因直接引導回健康生活型態。洪子仁強調，民眾透過登入專區、填寫生活型態評估，有助於民眾及早掌握自身三高與慢性病風險。

日本自2014年前後推動健康積點制度，結合健檢、運動及健康管理，鼓勵民眾累積點數。洪子仁指出，相關研究顯示，持續參與者在運動習慣與醫療支出方面出現改善，但不同地區的制度與成效仍有差異，不能直接照搬到台灣。

日本經驗也揭露一個關鍵問題：原本重視健康的人參與踴躍，真正不運動、不做健檢的族群，卻未必願意加入。洪子仁觀察，健康幣可能讓愛健康的人更健康，卻不一定能把最需要健康促進的人拉進來。

因此，洪子仁建議，政府應針對首次接受健檢、篩檢或開始運動的民眾，設計額外獎勵。與其讓原本就會跑步的人多跑一公里，不如讓從不運動的人願意走出家門。政策真正的成績，不該只看發出多少健康幣，而要看多少人因此改變生活。

至於高齡者的數位落差，洪子仁認為，關鍵在於平台是否足夠友善。操作簡單、兌換方便，才能讓長輩願意使用。否則健康幣再好，若領取比掛號還麻煩，恐怕只會讓人望幣興嘆。健康幣不是撒錢買健康，而是用小小誘因，換取長期的健康投資。真正的政策成績，不是全民忙著集點，而是有多少人因此改變生活，讓預防保健成為不必靠獎勵也願意持續的好習慣。