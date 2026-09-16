快訊

剴剴遭虐死⋯社工陳尚潔喊已盡義務 聘「前法官」律師拚無罪

陳建州心肌梗塞送醫手術 A-Lin密電范瑋琪揭最新近況

聽新聞
0:00 / 0:00

借鏡日本健康積點成效 專家：健康幣關鍵在誘發「首發族」踏出第一步

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，健康幣不是撒錢買健康，而是用誘因換取長期的健康投資。聯合報系資料照
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，健康幣不是撒錢買健康，而是用誘因換取長期的健康投資。聯合報系資料照

衛福部宣布「健康幣」將於10月1日正式上路，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，健康幣的核心影響，在於將過去民眾「被動」的疫苗接種、健檢、癌症篩檢等健康行為，透過具有實質回饋的誘因機制，進一步提升民眾的健康促進動機。

洪子仁分析，台灣推行健康幣對民眾與公衛體系具有三大核心影響，包括提高篩檢與接種疫苗意願、透過健康行為形成健康生活正向循環、落實自我健康管理。民眾只要完成成人健檢、B、C肝篩檢、癌篩或流感等公費疫苗，可直接賺取實質點數，2年最高可累計1萬3150幣，有效降低民眾的拖延心態。

另外，點數限定兌換經專家把關的「健康導向品項」，例如高蛋白豆漿、雞胸肉、運動中心票券、自費健檢折抵等，能將誘因直接引導回健康生活型態。洪子仁強調，民眾透過登入專區、填寫生活型態評估，有助於民眾及早掌握自身三高與慢性病風險。

日本自2014年前後推動健康積點制度，結合健檢、運動及健康管理，鼓勵民眾累積點數。洪子仁指出，相關研究顯示，持續參與者在運動習慣與醫療支出方面出現改善，但不同地區的制度與成效仍有差異，不能直接照搬到台灣。

日本經驗也揭露一個關鍵問題：原本重視健康的人參與踴躍，真正不運動、不做健檢的族群，卻未必願意加入。洪子仁觀察，健康幣可能讓愛健康的人更健康，卻不一定能把最需要健康促進的人拉進來。

因此，洪子仁建議，政府應針對首次接受健檢、篩檢或開始運動的民眾，設計額外獎勵。與其讓原本就會跑步的人多跑一公里，不如讓從不運動的人願意走出家門。政策真正的成績，不該只看發出多少健康幣，而要看多少人因此改變生活。

至於高齡者的數位落差，洪子仁認為，關鍵在於平台是否足夠友善。操作簡單、兌換方便，才能讓長輩願意使用。否則健康幣再好，若領取比掛號還麻煩，恐怕只會讓人望幣興嘆。健康幣不是撒錢買健康，而是用小小誘因，換取長期的健康投資。真正的政策成績，不是全民忙著集點，而是有多少人因此改變生活，讓預防保健成為不必靠獎勵也願意持續的好習慣。

衛福部 健康幣 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新進度！健康幣10月上路、12月才能兌換 國健署首波招商鎖定5大通路

健康幣十二月起兌換 使用範圍：超商、藥局、醫院、運動場館、壽險業

全國各縣市衛生業務考核 宜蘭縣衛生局榮獲24座獎項表現亮眼

整理包／最高可賺1.3萬！健康幣10月開跑 領取流程、兌換方式、App下載一次看

相關新聞

7歲男童高燒5天 開刀驚見肺部如「爛蘋果」壞死

7歲男童發燒第2天曾至醫院急診，返家後高燒未退，呼吸也越來越費力，甚至喘到胸口凹陷。第5天家長緊急帶至台中光田綜合醫院，當時檢測血氧已降至90%以下，入住加護病房。X光發現左側胸腔出現兩包明顯積液，馬上給予抗生素，會診胸腔外科放置胸管引流。開刀發現男童發炎的肺部像爛掉蘋果，胸腔內附著大量發炎組織，部分肺組織已壞死。

杜鵑颱風最快下午生成！將大角度轉向 下周一暴風圈籠罩日本關東、東北

杜鵑颱風將生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，準杜鵑整合速度較慢，目前仍然是熱帶性低氣壓，最快今天下午可增強為輕度颱風。

陳建州險輕忽心肌梗塞症狀 醫警告：牙痛、肚子痛都可能是心臟求救

PLG職籃執行長「黑人」陳建州昨傍晚突發急性心肌梗塞，緊急送台大醫院搶救，接受心導管手術並置放支架，目前轉入加護病房觀察，最快明天出院。振興醫院提醒，心肌梗塞症狀不一定只有胸痛，只要出現「腹部以上不適或異常悶痛」都應提高警覺，切勿自行休息觀察，應立即撥打119或赴急診，爭取黃金時間打通血管。

交通安全月機車零違規抽獎響應熱烈 公路局：違規件數較去年降80%

115年交通安全月從9月1日開始，截至9月13日，「機車常用族交通零違規抽獎活動」報名人數已達145萬5597人，機車安全健檢活動也同步熱烈進行。公路局指出，活動開跑後，依警察機關的調查發現，今年同期違規件數較去年降幅高達80%，盼民眾持續維持零違規紀錄。

4縣市大雨特報！ 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時針對4縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日台南、高雄、屏東地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

很多人都做錯！遙控器電池不能只換1顆 專家教正確做法

家中遙控器反應變慢、按了半天沒反應，不少人第一時間會先換掉其中一顆沒電的電池，只求能恢復使用就好。不過，日本網站提醒，這種「只換一顆」的做法其實並不理想，新舊電池混用不僅可能影響效能，還可能增加過度放電與漏液風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。