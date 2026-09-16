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交通安全月機車零違規抽獎響應熱烈 公路局：違規件數較去年降80%

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
115年交通安全月從9月1日開始，截至9月13日，「機車常用族交通零違規抽獎活動」報名人數已達145萬5597人。公路局指出，依警察機關的調查發現，今年同期違規件數較去年降幅高達80%。圖／公路局提供
115年交通安全月從9月1日開始，截至9月13日，「機車常用族交通零違規抽獎活動」報名人數已達145萬5597人。公路局指出，依警察機關的調查發現，今年同期違規件數較去年降幅高達80%。圖／公路局提供

115年交通安全月從9月1日開始，截至9月13日，「機車常用族交通零違規抽獎活動」報名人數已達145萬5597人，機車安全健檢活動也同步熱烈進行。公路局指出，活動開跑後，依警察機關的調查發現，今年同期違規件數較去年降幅高達80%，盼民眾持續維持零違規紀錄。

公路局表示，目前全國已有7435家機車行加入「機車安全守護站」，累計完成健檢達99萬627台，健檢後維修車輛數為57萬5822輛，各機關、團體以及各企業一起宣導，宣導次數也達52萬699次。

公路局表示，為提升交通安全意識，今年交通安全月首推「機車常用族交通零違規抽獎活動」及機車安全健檢，鼓勵從日常騎乘做起，遵守交通規則、養成安全騎乘習慣，同時透過定期車輛檢查，及早發現車輛潛在問題，降低機車故障及事故風險。本次「機車常用族交通零違規抽獎活動」目前報名人數已突破百萬，依警察機關在9月1日至9月13日入案時間觀察發現，145萬5597位報名者，114年違規件數計3萬9750件，今年同期違規件數降為8076件，降幅達80%。

另若觀察全國駕駛人，違規件數也從85萬降至約17萬，降幅也達80%。公路局表示，希望民眾持續維持零違規紀錄，每位用路人都少違規，就能降低交通衝突與事故風險，讓「零違規」成為全民的用路習慣。另因警察機關入案時間會有差異，公路局後續仍將持續觀察相關趨勢變化。

另全民機車安全健檢部分，公路局感謝光陽、三陽、台灣山葉、台灣本田、台鈴、宏佳騰及睿能等7大車廠及第一線辛苦的技師，透過技師免費檢查車輛並宣導「專心駕駛不超速」交通安全觀念，協助民眾掌握車況、養成定期檢查習慣，降低事故發生。累計99萬輛機車完成健檢，不只是活動成果，更代表車廠、車行、技師及參與民眾共同以實際行動響應交通安全，公路局感謝所有參與者一起為機車騎乘安全盡一份心力。

公路局表示，交安月期間也持續透過多元方式進行交通安全宣導。9月全月預計辦理64場交通安全宣導活動，截至9月13日已完成28場。其中在高雄及台中辦理的交通安全音樂祭每場也吸引超過2000人參加。另外「路老師」實地至路口針對非號誌路口路權觀念、路口減速慢行等觀念進行宣導。公路局也特別感謝路老師為交通安全盡心力；民眾行經路口若遇見路老師宣導，也歡迎一起響應並給予鼓勵，讓每一次路口相遇，都成為共同守護交通安全的力量。

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