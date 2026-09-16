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健康幣十二月起兌換 使用範圍：超商、藥局、醫院、運動場館、壽險業

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為鼓勵民眾重視自己健康，衛福部推動打疫苗、做健檢等促進健康事情，就可以獲得健康幣。記者翁唯真／攝影
為鼓勵民眾重視自己健康，衛福部推動打疫苗、做健檢等促進健康事情，就可以獲得健康幣。記者翁唯真／攝影

為鼓勵民眾重視自己健康，衛福部推動打疫苗、做健檢等促進健康事情，就可以獲得健康幣。前陣子運動部也推出運動幣，2周就被全數換光，對於健康必有無相關期待，衛福部長石崇良說，期待健康幣不是一日或一次就達成，而是有持續性維持下去的習慣，希望透過公私協力，由政府建立平台，民間企業一同響應的原則來操作，因此作法尚與運動幣有些不相同。

石崇良表示，今天舉辦首次招商會議，國健署長沈靜芬回報反應熱烈，有近百家企業表達有興趣，廠商也都表達支持。不過也提出一些問題，包含產品屬性可以如何參與、兌換方式、系統如何對接等，細節後續將由同仁逐一洽商。

石崇良說，第一階段的定調主要以5大類為主，除了超商的健康食品外、藥局健康產品、醫院相關預防保健業務、運動場館及壽險業者等都能讓民眾將健康幣兌換使用，也希望企業在全國布局，都能提供民眾兌換。

另外10月1日開打左流右新，石崇良表示，疫苗開打就可以開始累積，預計12月1日可以開始進行兌換，方式跟產品會在官方網頁、Health Go APP上可以看到。

石崇良表示， 10月1日開始後就會先鼓勵大家來參與，所以有周周摸彩，12月1日開始做兌換，以後也會接受提案看哪些內容還可以再來納入健康幣記點，也可以來表達健康能夠去換什麼。未來第一階段上路之後就會接受大家的提案建議，明年再進入第二階段。

健康幣 石崇良

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