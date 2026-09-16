基隆長庚引進設備 智慧手術中心今啟用…精準手術升級、提升預後成效

基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，院長吳俊德表示，引進頂尖手術室先進設備，不僅顯著改善微創及複雜高難度手術，患者的預後成效，也是延攬並培育優秀年輕醫療人才的基石，期盼厚植具延續性的醫療服務量能，守護大基隆地區民眾的健康。

基隆長庚醫院指出，智慧手術中心發展藍圖，自2023年啟用「複合式手術室」奠定基礎，隨後陸續引進手術導航系統、高階影視整合平台、智慧電子藥櫃及自主搬運機器人等設備，去年再引進全院第2台達文西機械手臂系統，全面實現手術室軟硬體升級，提升手術精準度與病人安全。

基隆長庚醫院分4 期整建中央手術室， 2022 年起斥資 2.6 億元啟動第動第2期升級工程，智慧手術中心今天揭幕啟用。基隆市副市長邱佩琳及衛生局副局長郭香蘭出席，見證東北角區域醫療照護能量，邁向全新里程碑。

邱佩琳說，大家都是「可能被開刀的人」，每個人要進開刀房的那一剎那，其實充滿緊張，充滿恐懼，因為不知道下一步是什麼，不知道進去以後會碰到什麼狀況。感謝基隆長庚全體醫療團隊長期投入，讓基隆擁有符合現代醫療需求的智慧手術中心。

邱佩琳表示，智慧手術中心有更舒適的環境，讓病人感覺更安穩。市府目前也在協助基隆長庚，將16間病房改建成手術房空間，未來如果完成，相信可提供更優質的醫療服務，讓基隆變得很好，讓基隆的居民過得更安心。

吳俊德則在啟用儀式，回顧手術室升級歷程。他說，2009年到基隆長庚擔任泌尿科主任，6年後接任外科部長時，他的願景是蓋一間「21世紀的手術室」，並從2016年開始規畫，分4期讓原有的手術室引進新的設備、帶的控制系統和新的運作模式。如果沒有疫情延宕4年時間，改建工程應已全部完成，但受疫情影響，今日僅完成第2期進度。

吳俊德說，全新智慧手術中心啟用後，希望民眾進到手術室的歷程有更好的體驗，不要感覺手術室冷冰冰的，一進去就覺得很恐慌，好像要去一個不知名的地方，而是要讓患者感覺溫暖，很從容、氣定神閒的進到手術室。

基隆長庚醫院指出，智慧手術中心全面優化手術病患，出入分流與醫護作業動線，並增設麻醉誘導室與手術恢復室空間。麻醉誘導室可在術前導入超音波導引神經阻斷技術，有效降低術後疼痛、加速病患復原。

隨著微創技術與精準醫療蓬勃發展，許多過去需住院的手術，已逐步轉型為門診及1日手術。基隆長庚手術中心已擴大手術恢復室空間，讓骨科、泌尿科、一般外科等符合條件病人，在「適當病患、適當術式、完整評估」3大原則下，導入嚴密的術後照護與風險監測，手術當日即可返家休養。

基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，擴大手術恢復室空間。記者邱瑞杰／攝影

基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，引進頂尖手術室先進設備，守護大基隆地區民眾的健康。記者邱瑞杰／攝影

基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，基隆市副市長邱佩琳（右二）聽取院方說明手術室升級服務內容。記者邱瑞杰／攝影