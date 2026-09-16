快訊

剴剴遭虐死⋯社工陳尚潔喊已盡義務 聘「前法官」律師拚無罪

陳建州心肌梗塞送醫手術 A-Lin密電范瑋琪揭最新近況

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆長庚引進設備 智慧手術中心今啟用…精準手術升級、提升預後成效

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，基隆市副市長邱佩琳（左一）聽取院方說明手術室升級服務內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，基隆市副市長邱佩琳（左一）聽取院方說明手術室升級服務內容。記者邱瑞杰／攝影

基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，院長吳俊德表示，引進頂尖手術室先進設備，不僅顯著改善微創及複雜高難度手術，患者的預後成效，也是延攬並培育優秀年輕醫療人才的基石，期盼厚植具延續性的醫療服務量能，守護大基隆地區民眾的健康。

基隆長庚醫院指出，智慧手術中心發展藍圖，自2023年啟用「複合式手術室」奠定基礎，隨後陸續引進手術導航系統、高階影視整合平台、智慧電子藥櫃及自主搬運機器人等設備，去年再引進全院第2台達文西機械手臂系統，全面實現手術室軟硬體升級，提升手術精準度與病人安全。

基隆長庚醫院分4 期整建中央手術室， 2022 年起斥資 2.6 億元啟動第動第2期升級工程，智慧手術中心今天揭幕啟用。基隆市副市長邱佩琳及衛生局副局長郭香蘭出席，見證東北角區域醫療照護能量，邁向全新里程碑。

邱佩琳說，大家都是「可能被開刀的人」，每個人要進開刀房的那一剎那，其實充滿緊張，充滿恐懼，因為不知道下一步是什麼，不知道進去以後會碰到什麼狀況。感謝基隆長庚全體醫療團隊長期投入，讓基隆擁有符合現代醫療需求的智慧手術中心。

邱佩琳表示，智慧手術中心有更舒適的環境，讓病人感覺更安穩。市府目前也在協助基隆長庚，將16間病房改建成手術房空間，未來如果完成，相信可提供更優質的醫療服務，讓基隆變得很好，讓基隆的居民過得更安心。

吳俊德則在啟用儀式，回顧手術室升級歷程。他說，2009年到基隆長庚擔任泌尿科主任，6年後接任外科部長時，他的願景是蓋一間「21世紀的手術室」，並從2016年開始規畫，分4期讓原有的手術室引進新的設備、帶的控制系統和新的運作模式。如果沒有疫情延宕4年時間，改建工程應已全部完成，但受疫情影響，今日僅完成第2期進度。

吳俊德說，全新智慧手術中心啟用後，希望民眾進到手術室的歷程有更好的體驗，不要感覺手術室冷冰冰的，一進去就覺得很恐慌，好像要去一個不知名的地方，而是要讓患者感覺溫暖，很從容、氣定神閒的進到手術室。

基隆長庚醫院指出，智慧手術中心全面優化手術病患，出入分流與醫護作業動線，並增設麻醉誘導室與手術恢復室空間。麻醉誘導室可在術前導入超音波導引神經阻斷技術，有效降低術後疼痛、加速病患復原。

隨著微創技術與精準醫療蓬勃發展，許多過去需住院的手術，已逐步轉型為門診及1日手術。基隆長庚手術中心已擴大手術恢復室空間，讓骨科、泌尿科、一般外科等符合條件病人，在「適當病患、適當術式、完整評估」3大原則下，導入嚴密的術後照護與風險監測，手術當日即可返家休養。

基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，擴大手術恢復室空間。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，擴大手術恢復室空間。記者邱瑞杰／攝影

基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，引進頂尖手術室先進設備，守護大基隆地區民眾的健康。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，引進頂尖手術室先進設備，守護大基隆地區民眾的健康。記者邱瑞杰／攝影

基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，基隆市副市長邱佩琳（右二）聽取院方說明手術室升級服務內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，基隆市副市長邱佩琳（右二）聽取院方說明手術室升級服務內容。記者邱瑞杰／攝影

基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，擴大手術恢復室和1日手術空間。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚醫院今辦「智慧手術中心」揭幕啟用儀式，擴大手術恢復室和1日手術空間。記者邱瑞杰／攝影

基隆長庚

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

醫界特斯拉 陽明交大醫院成立全台首座影像導引胸腔手術示範中心

中榮名醫代刀獲緩刑原因曝光 和病患全和解、捐百萬給健保醫療專戶

台中榮總廠商無照代開刀風暴...2神經外科名醫收公關費 今均判緩刑

開刀房、手術衣為何是綠色？ 醫師揭密：眼睛很需要

相關新聞

7歲男童高燒5天 開刀驚見肺部如「爛蘋果」壞死

7歲男童發燒第2天曾至醫院急診，返家後高燒未退，呼吸也越來越費力，甚至喘到胸口凹陷。第5天家長緊急帶至台中光田綜合醫院，當時檢測血氧已降至90%以下，入住加護病房。X光發現左側胸腔出現兩包明顯積液，馬上給予抗生素，會診胸腔外科放置胸管引流。開刀發現男童發炎的肺部像爛掉蘋果，胸腔內附著大量發炎組織，部分肺組織已壞死。

杜鵑颱風最快下午生成！將大角度轉向 下周一暴風圈籠罩日本關東、東北

杜鵑颱風將生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，準杜鵑整合速度較慢，目前仍然是熱帶性低氣壓，最快今天下午可增強為輕度颱風。

陳建州險輕忽心肌梗塞症狀 醫警告：牙痛、肚子痛都可能是心臟求救

PLG職籃執行長「黑人」陳建州昨傍晚突發急性心肌梗塞，緊急送台大醫院搶救，接受心導管手術並置放支架，目前轉入加護病房觀察，最快明天出院。振興醫院提醒，心肌梗塞症狀不一定只有胸痛，只要出現「腹部以上不適或異常悶痛」都應提高警覺，切勿自行休息觀察，應立即撥打119或赴急診，爭取黃金時間打通血管。

交通安全月機車零違規抽獎響應熱烈 公路局：違規件數較去年降80%

115年交通安全月從9月1日開始，截至9月13日，「機車常用族交通零違規抽獎活動」報名人數已達145萬5597人，機車安全健檢活動也同步熱烈進行。公路局指出，活動開跑後，依警察機關的調查發現，今年同期違規件數較去年降幅高達80%，盼民眾持續維持零違規紀錄。

4縣市大雨特報！ 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時針對4縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日台南、高雄、屏東地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

很多人都做錯！遙控器電池不能只換1顆 專家教正確做法

家中遙控器反應變慢、按了半天沒反應，不少人第一時間會先換掉其中一顆沒電的電池，只求能恢復使用就好。不過，日本網站提醒，這種「只換一顆」的做法其實並不理想，新舊電池混用不僅可能影響效能，還可能增加過度放電與漏液風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。