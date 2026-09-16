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44歲男為兒洗澡突失心跳 彰基23分鐘搶救+「鋼鐵心」助他重生

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基醫學中心心臟外科主任陳映澄說明，短效輔助器搶救急性心衰，穩定後銜接長效治療，助病人恢復生活。圖／彰基提供
彰基醫學中心心臟外科主任陳映澄說明，短效輔助器搶救急性心衰，穩定後銜接長效治療，助病人恢復生活。圖／彰基提供

44歲吳先生今年初在家為兒洗澡時，突發非ST段上升型心肌梗塞，送醫病情急遽惡化並失去心跳，歷經23分鐘CPR搶救，在生死關頭，彰化基督教醫院「24小時葉克膜團隊」緊急啟動，迅速置放葉克膜，穩住生命徵象，後續植入「鋼鐵心」，接受後續心導管治療，現已返家等待心臟移植。

彰基醫學中心心臟外科主任陳映澄表示，心肌梗塞常在瞬間危及生命，醫療團隊能否及時啟動葉克膜，是搶救關鍵，彰基在總院長陳穆寬支持下，建置24小時待命葉克膜團隊，因此能在最短時間內為病人置放葉克膜，穩定生命徵象並接受後續心導管治療。

由於吳先生心臟超音波顯示左心室射出分率僅剩6%，心臟功能始終未恢復，無法脫離葉克膜。團隊先置放短效左心室輔助器（LVAD），協助心臟度過急性期後，成功脫離呼吸器並轉入病房復健，一個多月後，團隊協助申請健保長效型心室輔助器，5月初順利植入俗稱「鋼鐵心」的HeartMate 3，術後第5天，即轉入普通病房。

陳映澄形容，短效心室輔助器如同急性期的「救生圈」，讓衰竭心臟獲得喘息；病況穩定後，再以長效型輔助器支持心臟，使病人能下床活動、返家生活及持續復健，等待心臟移植。

專科護理師葉倩如指出，植入「鋼鐵心」後，病人身上仍有連接體外的管線，住院期間護理團隊會教導病人及家屬照護機器、管線與傷口。彰基也建立心臟手術Line帳號，方便患者返家後遇到問題時即時聯繫醫療團隊。

彰基指出，過去長效型心室輔助器費用高達數百萬元，如今健保提供條件給付，符合70歲以下、已登錄器官移植中心等待換心名單及相關心臟衰竭適應症者，可提出申請，大幅減輕家庭負擔。

吳先生國中女兒因擔心爸爸，天天守在加護病房外，甚至不願上學；吳太太也曾準備籌款。所幸經團隊協助申請健保給付，減輕經濟壓力。如今吳先生雖走路仍會喘、無法爬樓梯，但已能回到家人身邊，持續心肺復健並等待換心。

陳映澄提醒，若出現容易喘、水腫、食慾不佳等心臟衰竭症狀，應及早就醫。彰基從葉克膜、短效及長效心室輔助器到心臟移植，已建立完整治療體系，為重症心臟衰竭患者爭取重返家庭的機會。

44歲吳先生突發心肌梗塞心跳驟停，歷經23分鐘搶救，彰基24小時葉克膜團隊即時救援挽回生命，現正積極進行心肺復健，等待換心。圖／彰基提供
44歲吳先生突發心肌梗塞心跳驟停，歷經23分鐘搶救，彰基24小時葉克膜團隊即時救援挽回生命，現正積極進行心肺復健，等待換心。圖／彰基提供

吳先生植入俗稱「鋼鐵心」的 HeartMate 3，有效減輕心臟負擔、維持血液循環。圖／彰基提供
吳先生植入俗稱「鋼鐵心」的 HeartMate 3，有效減輕心臟負擔、維持血液循環。圖／彰基提供

44歲吳先生突發心肌梗塞心跳驟停，歷經23分鐘搶救，彰基24小時葉克膜團隊即時救援挽回生命，現正積極進行心肺復健，等待換心。圖／彰基提供
44歲吳先生突發心肌梗塞心跳驟停，歷經23分鐘搶救，彰基24小時葉克膜團隊即時救援挽回生命，現正積極進行心肺復健，等待換心。圖／彰基提供

心跳 鋼鐵 葉克膜 彰化 CPR

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