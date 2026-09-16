衛福部：近2.5萬人申請退出健保資料目的外利用

全民健康保險資料管理條例今年8月上路，衛生福利部今天表示，統計至今年9月，共有2萬4511人申請健保目的外利用，約為千分之一；未來將進一步完備其他醫療資料法規。

立法委員王正旭國會辦公室與中華民國醫師公會全國聯合會今天共同舉辦「醫療資訊治理與人工智慧應用之現況與未來」公聽會，邀請衛生福利部次長莊人祥、資訊處處長李建璋共同出席。

王正旭致詞表示，台灣具備醫療專業、健保資料與資通訊產業優勢，應釐清資料取得、臨床驗證、責任歸屬及監督規則，為醫療人工智慧建立可遵循的發展路徑，讓創新成果轉化為病人照護與全民健康的實際助益。

王正旭指出，「全民健康保險資料管理條例」已於今年8月施行、「人工智慧基本法」也於今年公布，正是檢討契機。不過國內健保資料以外的癌症登記、篩檢、死因統計及醫院病歷等資料，其研究利用與跨資料庫串聯的法源、程序及權責，仍須逐一釐清；具研究價值的資料是否因保存期限屆至而流失，也應盤點。

「創新可以加速，但人民的權益與資訊安全不能打折」，莊人祥說，隨健保資料管理條例及子法生效，民眾可以申請停止全部或部分健保資料供學術研究使用，而且不影響投保、就醫或健保給付。不過，此條例並不是所有醫療資訊的通用法源，未來重點將是把不同資料法治權責與安全要求互相承接。

健保資料退出權方面，李建璋指出，衛福部自去年8月12日起提供民眾申辦管道，目前可透過健保快易通線上申請、也可臨櫃申辦；統計至今年9月，共2萬4511人申請退出，約為千分之一。

李建璋說，就健保資料而言，「法律不許」已不是現在的主要瓶頸；後續須觀察申請審查程序是否順暢、安全作業環境是否成熟、行政量能是否足夠。健保資料以外的衛生福利、醫療相關資料，包含癌症、罕病、傳染病、電子病歷影像及生物資料等，仍須進一步完備法制與一致規範。