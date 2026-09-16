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從治療走向預防！台大癌醫精準健康管理中心揭牌 一站式檢查減少奔波

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大癌醫分院今天正式啟用位於該院5樓的「精準健康管理中心」，圖右四為台大癌醫院長吳耀銘，右五為寶佳慈善基金會董事長賴進祥。圖／台大癌醫提供
台大癌醫分院今天正式啟用位於該院5樓的「精準健康管理中心」，圖右四為台大癌醫院長吳耀銘，右五為寶佳慈善基金會董事長賴進祥。圖／台大癌醫提供

台大癌醫分院今天正式啟用位於該院5樓的「精準健康管理中心」，提供一站式健康管理，多種重要檢查集中於同一樓層，設有專供健檢使用的電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等影像學檢查設備，減少受檢者往反不同樓層時間，且診間外候診座位均配置皮革沙發，另提供有隱私需求的民眾專屬休息室，滿足民眾需求。

除發展癌症治療外，台大癌醫秉持「預防勝於治療」精神，結合該院專業醫療團隊及先進設備，將健檢服務由傳統健康檢查提升至「精準健康管理」，院長吳耀銘指出，該院依個人不同年齡、健康狀況與疾病風險，提供個人化、完整健康評估，及後續管理服務，盼民眾從健康階段即獲得專業醫療團隊陪伴與守護，而不是等到罹病之後。

台大癌醫精準健康管理中心位於該院5樓，範圍橫跨整層建物，由寶佳公益慈善基金會支持。該中心打造專屬且保有個人隱私舒適空間，充實先進醫療設備，整合各式健檢項目、影像學檢查、風險評估及後續追蹤等，打造以民眾為中心的一站式健康管理模式，將多種重要檢查集中於同一樓層，受檢者可一次完成，提升健檢流程便利性與順暢程度，減少往返不同樓層的時間。

吳耀銘指出，「精準健康檢查」不只是增加檢查項目，更重視每個人的健康狀況與需求。中心還會透過跨領域的醫療團隊整合檢查結果，進行專業判讀與健康風險評估，協助民眾了解自身健康狀況及潛在疾病風險，並提供適切的醫療與健康管理建議，讓健檢不只是「做一次檢查、拿一份報告」，而是能進一步形成個人化的健康管理計畫。

「醫療價值不僅在於治療疾病，更重要的是及早預防、及早發現，將醫療服務向前延伸至疾病發生之前。」吳耀銘指出，台大癌醫以癌症防治為核心，透過精準健康評估，協助民眾更早掌握自身健康風險，從「治療疾病」進一步走向「守護健康」，將持續以人為中心，整合精準健康健檢與全程健康管理服務，助民眾及早掌握風險、更早採取健康行動，實踐「守護健康從預防開始」理念。

<a href='/search/tagging/2/台大癌醫分院' rel='台大癌醫分院' data-rel='/2/257496' class='tag'><strong>台大癌醫分院</strong></a>精準健康管理中心。記者鄭超文／攝影
台大癌醫分院精準健康管理中心。記者鄭超文／攝影

台大癌醫分院精準健康管理中心。記者鄭超文／攝影
台大癌醫分院精準健康管理中心。記者鄭超文／攝影

台大癌醫分院精準健康管理中心，電腦斷層掃描。記者鄭超文／攝影
台大癌醫分院精準健康管理中心，電腦斷層掃描。記者鄭超文／攝影

台大癌醫分院精準健康管理中心。記者鄭超文／攝影
台大癌醫分院精準健康管理中心。記者鄭超文／攝影

台大 台大癌醫分院 健檢

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