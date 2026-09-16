台人接連在日走私「依托咪酯」被捕、國內濫用暴增 食藥署再鎖2前驅物

近期我國民眾接連在日本被查獲涉嫌走私「依托咪酯」（Etomidate）而遭逮捕，日本媒體報導，15日我國一名女子走私依托咪酯在羽田機場被逮捕，同日晚間另一名男性在成田機場因同樣原因被捕。衛福部食藥署11日公告增列2項可合成依托咪酯的藥物，為四級管制藥物原料藥，並在15日生效，當日起留存藥品機構需申請登記證，並詳實登載使用情形。

依托咪酯於112年11月首次於國內檢出，於115年6月25日列為第一級毒品，113年8月2日列為第四級管制藥品，據食藥署藥物濫用案件暨檢驗統計資料，111年檢出0件、112年檢出22件、113年檢出2779 件、114年檢出20727件，案件數量一年內攀升近10倍，且今年1至6月份，已累計檢出1萬3879件依托咪酯濫用事件。

食藥署管制藥品組副組長張志旭指出，日前公告「N-甲醯基-N-（1-苯乙基）甘胺酸乙酯」、「依托咪酯酸」為第四級管制藥品原料藥，原因是這2項藥物為合成第四級管制藥品依托咪酯的前驅物，本月15日公告生效後，留存這些藥品的機構業者，需依規定申請管制藥品登記證，並在業務處所設置簿冊，詳實登載藥品美日收支結存情形，並定期申報。

張志旭指出，如欲使用前述依托咪酯前驅物品項進行醫藥教育研究試驗者，須事前向衛福部提出使用管制藥品申請，經核准後始得使用，辦理管制藥品之輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等相關事宜，須確實遵照管制藥品管理條例相關規定辦理，食藥署將持續配合法務部毒品審議列管，若法務部後續增列相關毒品品項，該署將基於醫藥及科學上之需用，同步增列管制藥品品項。

張志旭表示，截至目前，可作為合成依托咪酯之1H-咪唑-5-羧酸乙酯、2-巰基依托咪酯、N-甲醯基-N-（1-苯乙基）甘胺酸乙酯及依托咪酯酸等4項物質，均已列為法務部主管的「毒品先驅原料」及衛福部主管的「管制藥品原料藥」。