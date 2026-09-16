國道驟雨恐影響能見度 高公局籲牢記防禦駕駛3要領

近期受午後旺盛對流影響，常有短延時強降雨，國道行車能見度恐驟降，交通部高速公路局今天提醒用路人，落實開亮頭燈、適當拉大間距、注意車前狀態等防禦駕駛觀念，降低事故風險。

面對突如其來的強降雨，極易造成行車能見度驟降，高公局發布新聞稿指出，駕駛人應落實3項防禦駕駛要領，其中，在降雨時視線不佳，應即刻開亮頭燈提高車輛辨識度，讓其他車輛能及早察覺自身位置及動態，以提升行車安全。

其次為適當拉大間距，高公局指出，雨天路面濕滑，煞車距離較平時增加，應與前車保持較長安全距離，並避免緊跟前車，以預留足夠反應時間。

高公局呼籲，雨天行車應隨時注意前方車流變化及路面狀況，切勿突然變換車道、急煞或急加速。

當高速行經積水路段，若發生車輛打滑水漂，高公局表示，此時任何轉向或踩煞車都無法有效控車，駕駛人切勿慌張，應牢記「立即鬆開油門、緊握方向盤、讓車輛自然減速」3原則。

至於大雨期間造成視線不佳，若遇能見度過低，高公局提醒，可依現場路況就近駛入服務區或駛離交流道暫避，並隨時收聽警廣掌握最新路況，共同維護行車安全。

另外，為分散連假期間國道尖峰時段車流，高公局表示，中秋節及教師節連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日凌晨0至5時暫停收費等措施，用路人可多加留意並妥善規劃行車時間。