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新故宮計畫無障礙通道動工 未來參觀不再艱辛像晉見皇帝

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立故宮博物院北部院區今天上午舉行「至善路入口無障礙通道新建工程」開工典禮。故宮院長蕭宗煌（中）、副院長黃永泰（右二）、主秘王耀鋒（左一）、捷運工程局局長鄭德發（左二）與出席貴賓，一同合影。記者林伯東／攝影
國立故宮博物院北部院區今天上午舉行「至善路入口無障礙通道新建工程」開工典禮。故宮院長蕭宗煌（中）、副院長黃永泰（右二）、主秘王耀鋒（左一）、捷運工程局局長鄭德發（左二）與出席貴賓，一同合影。記者林伯東／攝影

故宮博物院今天舉辦至善路入口無障礙通道新建工程開工祈福典禮，預計2029年1月完工啟用，進一步完善故宮北院無障礙環境。未來家中若有輪椅族、推嬰兒車的父母，來到故宮將不必經過任何一階階梯，可直達故宮展場。

故宮說，此次工程規畫重點，一是銜接台北捷運環狀線北環段Y28故宮站，預留地下連通道銜接點，未來民眾抵達Y28故宮站後，可經地下連通道前往故宮，提升參觀便利與通行安全；再者，能落實人車分流，於至善路入口至第二展覽館廣場間，新建1部可容納30人的大型無障礙電梯及2部高運量電扶梯，讓搭乘公車、遊覽車及開車民眾可由至善路進入展區，減少車輛行駛至正館。

故宮也說，將兼顧自然環境與文化景觀，新建通道及大廳將融入西側山坡量體，並配合整體景觀綠美化，至善路入口採洞穴意象，第二展覽館廣場出口則以輕量通透的玻璃造型設計，降低既有景觀影響。

故宮院長蕭宗煌、副院長黃永泰今與台北市府捷運工程局等單位一同焚香祈福、執鏟動土，祈求工程順利。蕭宗煌表示，無障礙坡道配合Y28北環線，也是邁向友善、平權無障礙的里程碑，每當民眾到至善路路口，牌樓、階梯雖是對故宮的第一印象，但對輪椅族、推嬰兒車的家長都是艱辛的路程，「如同古代要赴宮中晉見皇帝。」

故宮副院長黃永泰也說，以後家中有行動不便者，來到故宮將不必經過任何一階階梯，就可以直達故宮展場。無障礙通道、Y28以故宮為主題，捷運局放入故宮元素，屆時如VR、VR等元素都會出現於站體內，沿途295米通道，會是全台北乃至於全世界最古典，最有文化氣息的通道，各界能拭目以待。

蕭宗煌談到，此項新建工程為行政院核定「新故宮計畫」，由故宮編列7.2億元預算，推動無障礙通行與文化景觀維護工程。工程亦尊重自然融入歷史景觀，盼將故宮、至善園甚至到東吳大學，都是適合行人的步行區域。

故宮強調，工區鄰近至善路，且西側緊鄰第二展覽館，施工期間將確實落實各階段水土保持、臨時排水防災、地質及水保監測等措施，並加強至善路周邊交通引導。

國立故宮博物院北部院區今天上午舉行「至善路入口無障礙通道新建工程」開工典禮。故宮院長蕭宗煌（中）、副院長黃永泰（右）、主秘王耀鋒（左）與出席貴賓，一同執鏟動土，祈求工程平安順利。記者林伯東／攝影
國立故宮博物院北部院區今天上午舉行「至善路入口無障礙通道新建工程」開工典禮。故宮院長蕭宗煌（中）、副院長黃永泰（右）、主秘王耀鋒（左）與出席貴賓，一同執鏟動土，祈求工程平安順利。記者林伯東／攝影

國立故宮博物院北部院區今天上午舉行「至善路入口無障礙通道新建工程」開工典禮。故宮院長蕭宗煌（右一）與出席貴賓，一同焚香祈福，祈求工程平安順利。記者林伯東／攝影
國立故宮博物院北部院區今天上午舉行「至善路入口無障礙通道新建工程」開工典禮。故宮院長蕭宗煌（右一）與出席貴賓，一同焚香祈福，祈求工程平安順利。記者林伯東／攝影

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