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2026永續金融追蹤報告揭永續與投資落差 7檔ESG基金曾持燃煤排碳大戶

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡研究中心及環境法律人協會，今共同舉辦記者會發布「2026永續金融追蹤報告」。圖／綠色公民行動聯盟提供
綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡研究中心及環境法律人協會，今共同舉辦記者會發布「2026永續金融追蹤報告」。圖／綠色公民行動聯盟提供

綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡研究中心及環境法律人協會，今共同舉辦記者會發布「2026永續金融追蹤報告」，檢視國內52檔以ESG或永續為名的基金，發現2025年第4季至2026年第2季間，至少有7檔曾持有仍使用燃煤的排碳大戶，其中2檔曾持有碳排量與用煤量最高的台塑化，認為永續宣稱與實際投資出現嚴重落差，呼籲金管會補強ESG基金監理與永續金融評鑑，讓永續金融真正發揮引導企業減碳轉型的作用。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，永續金融是推動2050淨零轉型的重要工具，該制度設計是要鼓勵金融機構發行永續金融商品，但卻出現ESG永續基金投資了高碳排、高用煤、高汙染的企業，當永續宣稱與實際投資出現這樣的落差，就是永續金融需要防範的漂綠風險。

曾虹文進一步比較2檔持有燃煤排碳大戶的永續ESG基金，截至2026年第2季，00850持有5家燃煤排碳大戶，依持股比例分攤這些企業2025年的碳排放量約4178公噸，分攤用煤量約947公噸；00888則持有2家，分攤企業碳排放量約64公噸，分攤用煤量約11公噸，相差甚遠。

綠色公民行動聯盟研究員張趙表示，報告比對台灣52檔境內ESG基金的持股，觀察期間內至少7檔基金曾持有仍在燒煤的排碳大戶。以元大台灣ESG永續ETF為例，今年第2季仍持有包括台塑化在內的5家燃煤排碳大戶，台塑化是全台排碳量最高、用煤量最大的製造業者，至今尚未提出主要燃煤設備的退場時程，為什麼可以進入ESG基金？

台灣氣候行動網絡研究中心專案研究員黃郁琳表示，金融機構需要進一步說明如何促使企業往符合氣候目標的方向轉型，當金融機構持續投資高碳企業時，也應說明企業具備什麼轉型條件、希望透過議合促成哪些改變，以及企業沒有改善時將採取哪些措施。

環境法律人協會理事簡凱倫表示，永續金融的目的並不是把所有高碳產業排除在金融市場之外，高碳產業要完成轉型，本身即需要大量資本，因此真正的問題不是「ESG基金能不能投資高碳企業」，而是資金進入之後，能否透過明確的轉型目標、期程與制度導引，促使企業發生實質改變。

永續 基金 碳排量

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