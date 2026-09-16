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最低薪資應到3.2萬 違法裁罰應統一

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
台灣勞工陣線16日召開記者會，呼籲勞動部建立全國統一的《最低工資法》裁罰標準。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
台灣勞工陣線16日召開記者會，呼籲勞動部建立全國統一的《最低工資法》裁罰標準。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「各縣市對於違反《最低工資法》裁罰標準不一，應建立統一標準！」台灣勞工陣線16日召開記者會指出，最低工資對於勞工來說是最低生活保障，政府對於違法企業不能寬鬆以待，若違法5次以上應開罰1百萬；針對最低工資應調至多少，勞團盼3.2萬以上。

經濟部標準寬鬆

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，《最低工資法》上路2年半，授權地方政府若發現違反《最低工資法》可裁罰2到1百萬，但政府與各縣市的裁罰基準相當不同；經濟部轄下產業園區，廠商要違法50次以上才會罰1百萬，台南市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣與台東縣等縣市完全沒有裁罰標準。

另外，其餘縣市分別依據《勞基法》與《最低工資法》裁罰，且對於企業規模、是否上市與資本額等規定「一國多制」。台北市產業總工會副理事長王燕杰不滿指出，去年全國違法次數153次，代表經濟部最多只會有3家廠商會被罰到1百萬，但最低工資是保障勞工最低標準的薪水，裁罰不能如此寬鬆。

青年求職談薪籌碼低

「違規大多是受害者檢舉，不是勞檢查出來的！」王燕杰強調，因此違反《最低工資法》的黑數可能還有很多，尤其很多企業如保全、清潔與零售業都是高風險行業，且許多都是中高齡、婦女與剛出社會年輕人容易從事的工作，勞動部不應該被動等到受害者檢舉，而是要善用「專案勞檢」的權力。

台少盟秘書長張祐嘉也說，59%青年求職時沒有提出薪資期待、29.8%不敢要求、17.8%只想趕快找到工作，獲得加薪的青年有23.5%是因為基本工資提整，青年剛進職場與雇主協商能力弱，政府應協助守住基本工資的底線，還要避免提早打卡、下班額外訓練、薪資結構不明等狀況。

違法要寫進報告書

因此，勞陣呼籲勞動部制定全國統一的裁罰標準，企業只要違反《最低工資法》5次以上就要裁罰1百萬，且金管會應要求企業，若有違法就要寫進永續報告書。本報記者詢問，勞團期待最低工資提升到多少，王燕杰回應說，目前3口家庭，若父母都只領3萬，還要養小孩，會非常辛苦，他認為應該調整到3.2萬。

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