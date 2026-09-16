眼眶黃斑透露動脈硬化 應慎防心血管疾病

眼睛周圍出現黃色斑塊？美國醫學研究指出，眼瞼黃斑瘤 (Xanthelasma) 以及無症狀的隱性動脈硬化，可能是預測心肌梗塞與中風的關鍵前兆。專家強調，即使年輕且無症狀的族群，體內動脈也可能早已出現脂肪斑塊，應定期檢查並進行自我健康管理與預防。

眼瞼黃斑臨床指標

《ScienceAlert》報導，美國史丹佛大學研究團隊在《動脈硬化》期刊發表最新研究，指出眼晴周圍出現的黃色斑塊「眼瞼黃斑瘤」，可作為評估心腦血管疾病風險的重要臨床指標。

研究分析逾一萬七千名患者數據發現，患有眼瞼黃斑瘤的人群在一年內發生心肌梗塞、中風或短暫性腦缺血的風險，顯著高於一般對照組。儘管眼瞼黃斑瘤本身屬於良性且無痛的皮膚現象，但其形成源於免疫巨噬細胞吞噬膽固醇等脂肪後沉積，與動脈硬化的病理機制高度相似。

事實上，許多求診皮膚科進行醫美改善的患者，背後可能隱藏著未被診斷的心血管風險，應尋求基層醫師進行評估與血壓、血脂控制。

年輕族群隱性硬化

《News-Medical》報導，丹麥哥本哈根皇家醫院與西班牙國家心臟病研究中心證實，動脈硬化在無症狀的健康年輕人群中早已廣泛存在。研究顯示，在受檢的一萬六千多名成年人中，高達57.1%的受試者動脈血管中已有斑塊形成，甚至在18至29歲的青年族群中，每13人就有1人檢測出動脈硬化。

雖然傳統心血管風險評估多依賴血壓、膽固醇與抽菸史等間接指標，但該研究主張應過渡到直接透過影像學進行早期篩檢。研究團隊建議，未來針對頸動脈與股動脈進行無創檢查，以便在臨床症狀出現前幾十年即及介入治療。

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