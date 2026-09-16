子宮內膜癌死亡增83% 盼放寬治療給付

「子宮內膜癌死亡率15年增83.3%，婦女須注意非正常出血！」中華民國婦癌醫學會理事長張正昌16日於記者會提醒，女性不應將異常出血一概視為月經失調或停經後的「回春」；另外，子宮頸抹片並未涵蓋「子宮內膜癌」。醫學會與癌症希望基金會呼籲政府，持續增加子宮內膜癌相關治療給付。

治療跟隨國際指引

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，根據衛福部民國97年至111年死因統計，整體癌症死亡率雖持續下降，但子宮內膜癌占比超過9成的子宮體癌，死亡率卻逆勢增加83.3%，再比對世界衛生組織資料，台灣增幅更高於日本、韓國、美國、英國及澳洲等國，凸顯子宮內膜癌的疾病與照護負擔值得正視。

「還好今年8月起有開放部分給付！」嚴必文指出，子宮內膜癌患者過去都需要自行負擔基礎化療的費用，且過去多年未有精準治療問世，對需要長期抗癌的患者與家庭而言，除了治療選擇有限，費用也常是很現實的壓力，期盼未來能持續依循國際指引與臨床實證逐步放寬門檻，讓不同病況的患者，都有機會獲得治療。

轉移存活率降至2成

「女性需要注意異常出血！」張正昌指出，荷爾蒙失衡容易導致子宮內膜癌，另外還有肥胖、長期不排卵、多囊性卵巢症候群、糖尿病等也會增加罹病風險，若疾病局限於子宮時，5年相對存活率可達9成以上；若確診時已出現遠端轉移恐降至約兩成。因此，辨識早期警訊並儘速接受評估十分重要。

台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏強調，過去子宮內膜癌的治療模式相對單一，以手術切除為主，並視病理風險輔以放射線、化療或荷爾蒙治療，但化療能帶來的疾病控制時間相對有限，近年來免疫治療等精準治療陸續加入臨床應用，醫師能依據患者的腫瘤特性與復發風險量身規劃策略。

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