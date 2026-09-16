燕窩飲製造廠原料過期4年、台灣森永未聘食品技師 食藥署開罰

衛福部食藥署近期聯合地方政府，針對罐頭食品製造業者進行稽查，共完成查核47家業者，其中台灣森永製菓股份有限公司北投工廠，因未聘僱食品技師把關工廠食安，挨罰3萬元罰鍰，另，稽查人員在新北市燕萃生技股份有限公司，發現業者將過期燕窩與未過期燕窩原料混合放置，過期最久的原料為111年製造，已過期4年，衛生單位依法開罰6萬元罰鍰。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，台灣森永製菓股份有限公司北投廠，為符合該署公告達一定規模需聘僱專門職業人員把關食品安全的工廠，稽查時卻發現現場未聘僱食品技師，落實廠內衛生環境管控，已違反「食安法」第12條規定，衛生單位依法開罰3萬元台幣。

野村食品企業股份有限公司淡水場，被查出花旗蔘雞精、原味雞精2件產品不符規定。劉芳銘說，這些產品標示含多種氨基酸，卻未依規定明確標示含量，此外，業者於外包裝上宣稱適合搬運重物、重訓、發育中青年使用，已涉及「食安法」嚴禁的誇大不實、易生誤解，主管機關2合併裁處5萬元罰鍰。

新北市燕萃生技股份有限公司為「君燕燕窩飲」生產業者，被衛生單位發現廠內混合放置逾期與未逾期產品原料，劉芳銘指出，現場架上堆放的盒裝燕窩原料，最長已逾保存期限4年，早在111年就已過期，涉違反「食安法」第15條規定，遭裁處6萬元罰鍰。

「115年熱殺菌密閉容器包裝低酸性及酸化食品製造業稽查專案」，查核47家罐頭食品製造業者，抽查89件產品標示及抽驗88件產品或原料，其中1家GHP及HACCP複查不合格、3件產品標示不符規定、4家未依規定設置專門職業人員、1家未依規定設置衛生管理人員，2家查獲逾期食品與未逾期食品混放。劉芳銘說，食藥署合計裁罰業者60萬元罰鍰，而經查逾期食品未流入食品鏈。