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脾氣突然變暴躁、罵髒話 恐是「失智激動症狀」 8是非題助家屬自評

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台灣臨床失智症學會與台灣老年精神醫學會共同制定「激動症狀專家十大共識」，希望醫師透過指引，把家屬遇到的激動症狀，從家庭和社區帶回醫療端，從不同面向改善激動症狀。記者沈沛育／攝影
台灣臨床失智症學會與台灣老年精神醫學會共同制定「激動症狀專家十大共識」，希望醫師透過指引，把家屬遇到的激動症狀，從家庭和社區帶回醫療端，從不同面向改善激動症狀。記者沈沛育／攝影

衛福部統計，台灣65歲以上長者失智症盛行率已達7.99%，全台失智人口將近40萬，其中高達66%的患者曾出現情緒及行為症狀（BPSD）。專家提出激動症狀評估量表，讓家屬從日常生活就能判斷症狀，作為就醫時的參考，醫師則從臨床診斷評估、非藥物治療、藥物治療三大面向提供協助，穩定病程。

台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆指出，失智不僅導致記憶力受損，還會因為大腦功能退化、前額葉神經細胞受損，導致杏仁核過於活躍，引發情緒和攻擊等「激動症狀」。

徐榮隆說，臨床上激動症狀分為三大類，肢體躁動，像是坐立不安、遊走；言語攻擊，如叫囂、辱罵髒話與大聲喊叫；肢體攻擊，如推人、打人、摔東西或自傷，造成家屬在照顧上的極大困難。

然而，許多家屬不了解激動症狀，以為只是脾氣暴躁，就醫時沒有主動提及，導致狀況惡化，加重照顧負擔。高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神醫學部主任陳正生指出，醫界引進已通過亞洲多國及台灣專家修訂的「AASC阿茲海默症激動症狀-照顧者觀察篩檢量表」，家屬只要簡單回答8題是非題，就可將結果交給醫師作為治療參考，有利於醫病溝通。

徐榮隆說，台灣臨床失智症學會與台灣老年精神醫學會共同制定「激動症狀專家十大共識」，三大核心主軸「臨床診斷評估、非藥物治療、藥物治療」，希望醫師透過指引，把家屬遇到的激動症狀，從家庭和社區帶回醫療端，從不同面向改善激動症狀。

臨床診斷評估包括，評估激動症狀的類型與程度、照顧者使用有效評估量表、分析導致激動的原因；非藥物治療包括：鼓勵患者參與失智據點或日照、選擇適當非藥物處置。

藥物治療評估包括，造成傷害風險時可選擇藥物治療、例如血清素回收抑制劑、抗精神病藥物、抗失智症藥物，並應以低劑量、短期使用為原則，病期評估療效與副作用。

天主教耕莘醫院神經內科主任劉議謙指出，家屬可透過由神經科與精神科跨科合作的「失智共同照護中心」尋求診斷確診、諮詢、轉介追蹤與照護整合。

對於極輕度、輕度且具行動能力者，可至「失智社區服務據點」參與促進認知與延緩退化的活動。若為伴隨情緒及行為症狀者，則可尋求地區醫院的權責型失智據點，提供多元複合支持服務；中重度失智且失能者，進一步銜接日間照顧中心、長照機構、團體家屋或24小時住宿型機構等多元服務。他提醒，家屬應善用公共資源，避免孤立無援承擔照顧責任，才能走更長遠的路，維護生活品質與尊嚴。

醫界引進「AASC阿茲海默症激動症狀-照顧者觀察篩檢量表」，家屬只要簡單回答8個是非題，就可將結果交給醫師作為治療參考。台灣臨床失智症學會與台灣老年精神醫學會提供
醫界引進「AASC阿茲海默症激動症狀-照顧者觀察篩檢量表」，家屬只要簡單回答8個是非題，就可將結果交給醫師作為治療參考。台灣臨床失智症學會與台灣老年精神醫學會提供

罵髒話 失智 症狀

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