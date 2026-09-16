出生就小一號…SGA童2歲後最怕追蹤斷線 恐長不高、錯過成長期

孩子出生時體重、身長較小，長大後自然就會「追上來」？醫師提醒，對於出生時屬於「小於胎齡兒」（SGA）的孩子，最怕家長抱有之後會自然長大的想法，錯過成長異常的警訊。多數SGA兒童出生後會出現追趕性成長，但仍有部分孩子持續身材矮小。

台灣新生兒科醫學會呼籲，從出生、兒童健檢到基層醫療應建立連續追蹤機制，尤其2歲後更不能因回診減少而「漏接」。醫學會理事長楊生湳表示，兒童成長不是只看某一次量到身高、體重，而是一段連續過程，包括體重、身長、頭圍、飲食、活動及發展狀況，這些都是健康線索。即使「胎兒小於妊娠年齡」，只要持續掌握成長軌跡，就有機會回到正常生長曲線。

楊生湳指出，SGA新生兒在出生後的前2年內會出現「追趕生長」，但有些孩子雖然看起來外觀沒什麼問題，在長大成人後，出現較低的骨質密度及較高的胰島素抗性，長大後罹患第二型糖尿病的風險增加。所以一定要定期醫療追蹤，必要時由小兒內分泌科等專家進一步評估與醫療介入，例如生長激素治療。

國健署長沈靜芬表示，多數孩子出生後在良好營養及照顧下，有機會出現「追趕生長」，但仍有部分孩子持續偏小、偏輕或偏矮，必須透過身高、體重與生長曲線持續追蹤。對於醫界建議將SGA身分加註於兒童健康照護系統，國健署也正在評估，希望未來讓幼兒專責醫師能從出生開始掌握高風險訊息。

沈靜芬表示，造成SGA的原因很多，可能與孕期感染、胎盤功能異常，或胎兒本身疾病等因素有關，導致胎兒在子宮內生長受限，出生時體重較輕、體型較小。「出生小一號」並不代表未來一定長不高。部分SGA寶寶出生後，在母乳或配方奶餵養、營養補充及家庭妥善照顧下，生長，身高、體重慢慢回到應有的成長軌道。

今年7月起，國健署已將未滿7歲兒童的公費預防保健服務由7次增加至9次，在嬰兒副食品添加及學齡前等重要階段增加檢查，希望強化生長、營養與健康監測。沈靜芬表示，對SGA寶寶而言，這些關鍵時間點尤其重要，醫師可持續追蹤身高、體重及發展狀況，家長也能獲得營養、副食品、飲食習慣及事故傷害預防等衛教。

兒童健康手冊也不只是「打疫苗蓋章」的紀錄本。沈靜芬提醒，手冊中的生長曲線是家長觀察孩子成長的重要工具，每次健檢後將身高、體重依年齡記錄下來，長期連線後，就是孩子自己的「成長軌跡」。如果曲線突然偏離原有走勢，就是提醒家長與醫師進一步留意的重要警訊。

針對醫界呼籲，未來可在兒童健康手冊或資訊系統中直接標記SGA，避免孩子離開出生醫院後失去追蹤，沈靜芬表示，國健署正在評估。現行出生通報資料本來就包含妊娠週數、出生體重等資訊，具備資料串接的基礎；目前也正推動幼兒專責醫師制度，希望未來能讓專責醫師清楚掌握孩子出生時是否屬於SGA，後續特別注意身高、體重是否穩定成長及順利追趕。