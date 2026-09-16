從Pilates教室走進日常！Coeur Ailes登場：陪女孩找到自在生活節奏

走出Pilates教室，一身運動服不必急著換下，也能進咖啡館、搭捷運，繼續一天行程。女性生活型運動服飾品牌Coeur Ailes｜艾荋芯翼，便從這個日常畫面出發。品牌創辦人Ariel 說「運動可以是一件很自然的事情，而不是一定要特別換一套衣服、進到某個空間，才覺得自己正在運動。當服裝可以很自在地陪妳從運動走進日常，生活其實也會變得更便利。」

從英國返台後，Ariel 走進紡織研發、打樣與版型調整現場，才看見傳統製造印象外的台灣紡織業：纖維、環保材質與機能技術持續推進。她也把藝術與設計背景帶進服裝，讓科技回應穿著需求，美感保留情緒與個性。

品牌選用包含儒鴻紡織在內的台灣高機能及環保布料，並由宏遠紡織代工，調整支撐度、彈性與剪裁。Ariel在意的，是衣服離開瑜珈墊後，女性仍願意穿去通勤、旅行，或度過一整天；機能貼近身體，設計也跟著生活移動。

「Coeur」是法語的心，「Ailes」意指羽翼，藏著Ariel對女性的理解：柔軟不等於柔弱，喜歡漂亮，也能有主見、有力量。仍在起步的Coeur Ailes，未來想從服裝連結運動、藝術、科技與環保材質，把台灣製造轉成自己的品牌語言，陪女性找到自在的生活節奏。