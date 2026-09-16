國家公園署發表13條路線 推低碳生態旅遊

內政部國家公園署今明兩天舉行「國家公園低碳生態旅遊成果展」，發表13條路線（10條生態路線、3條登山路線）。副署長張維銓表示，盼串連生態旅遊、環境教育與地方文創，讓民眾對當地自然環境、人文特色與在地生活更深入認識。

內政部國家公園署舉行「國家公園低碳生態旅遊成果展」開幕式，今天至明天在松山文創園區一號倉庫公開各國家公園、濕地減碳遊程與示範路線推動成果，活動包含低碳響應行動、低碳生態旅遊十大特色旅遊展示、低碳永續登山示範三大路線、亮點攤位展售及夥伴分享及南安黑熊去旅遊桌遊體驗等。

張維銓表示，台灣國家公園的生態景觀豐富，除了保育研究與生態教育，提供國民休閒遊憩也是核心功能之一。一直以來，國家公園推動的遊憩活動都以生態為主，為因應氣候變遷並配合政府推動淨零轉型重大政策，開始思考是否能串連生態旅遊、環境教育與地方文創，讓民眾走訪國家公園時能對當地自然環境、人文特色與在地生活有更深入認識，這正是生態旅遊主要方向。

張維銓指出，國家公園署特別委託相關單位協助盤整國家公園遊憩資源、設計遊程並計算碳足跡，才有了今天展出的10條特色低碳生態路線。此外，現場也展示先前國家公園舉辦「與自然同行」台灣登山國際研討會時推廣的3條低碳永續登山路線，總計13條路線介紹給民眾與業界。

國家公園署新聞稿指出，為積極響應淨零排放目標，推動組織溫室氣體盤查作業，循序漸進精準掌握內部碳排放現況，歷經查核與模擬稽核後，日前通過「財團法人金屬工業研究發展中心」第三方查證，展現國家公園署推動淨零轉型的具體實踐、數據一致性與可追溯性。