東北季風影響北東零星雨 中南部防午後對流 杜鵑颱風將生成恐影響日本

今天持續受到東北季風影響，不過中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，整體水氣比昨天明顯偏少許多，只有大台北和東半部地區雲量相對偏多，偶有零星降雨的機會出現，主要還是中午過後中部山區和嘉義以南地區，會有一些午後雷陣雨發生的情況。特別是嘉義以南山區可能有局部較大雨勢。

未來整體天氣，他說，基隆北海岸、東半部地區偶爾會有一些局部或零星雨，中午過後依舊在中部山區和南部地區有午後雷陣雨的天氣型態。今天受到東北季風影響，北台灣感受偏涼到舒適，中南部日夜溫差大，南來北往、早出晚歸記得添加衣物。

林秉煜表示，距離台灣東方大約3000公里海面上的熱帶性低氣壓，今天就會增強為輕度颱風杜鵑。它未來移動方向會朝西北，預估下周一逐漸接近日本關東一帶，所以下周一前後前往或離開日本的民眾要注意航班資訊，對台灣天氣沒有直接影響。

林秉煜說，台灣附近雲量在宜蘭和花蓮相對較多，大台北有一些雲但可見陽光，其他地區包括桃園以南都是可見陽光的好天氣。不過，雲量偏少的情況，夜晚清晨因為輻射冷卻效應，會偏涼一點。今晨全台最低溫出現在苗栗的21.3度，受到東北季風影響，除了帶來偏涼冷空氣，輻射冷卻效應造成部分地區溫度特別低。

今天天氣，他說，雲量相對偏多，但下雨情況零星且在迎風面，中午過後注意中部山區和嘉義以南地區會有午後雷陣雨，嘉義以南山區注意局部較大雨勢發生機會。高溫部分，受到東北季風影響，北台灣相對偏涼，只有29至31度；中南台灣32至33度左右，離島地區27至30度。低溫部分，今晚到明天清晨整體低溫23至25度左右，沿海空曠地區和近內陸地區因為輻射冷卻效應，溫度可能再低1至2度左右。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，明天至周六，隨著東邊的水氣稍微增加一點，大台北和東半部地區、恆春半島有局部或零星降雨出現，午後在南部地區和中部山區有午後雷陣雨的情形。周日隨著颱風逐漸北上的過程，帶來比較偏北風的情況，造成桃園以北和東北部地區有局部降雨，花東地區有零星降雨，中南部地區留意中午過後午後雷陣雨的情形。

林秉煜表示，下周一至下周二水氣明顯減少許多，多雲到晴的天氣為主，只有在北海岸和宜蘭有零星降雨，不過中南部中午過後有降雨情況。

熱帶性低氣壓的路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

今天天氣。圖／中央氣象署提供