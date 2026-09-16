中秋、教師節連假交管 苗栗2處高乘載、國3西濱北向匝道也管制

今年中秋節首次結合教師節，9月25至28日迎來為期4天連續假期，為有效分散車流，國道苗栗段有2處高乘載管制，國3西濱北向匝道部分時段也封閉管制，苗縣警局亦針對相關路段妥善規劃警力，全力執行交通疏導工作，以維護假期道路交通順暢。

苗栗縣轄內國道1號頭份及國道3號香山等2處交流道（南向），於連假首日（25日）6至12時實施高乘載管制；連假第3、4日（27及28日）每日12至21時，實施國道3號西濱交流道北向入口匝道封閉措施，請用路人多留意交通疏導管制訊息。

苗警將在周邊道路實施交通疏導，並提供用路人參考改道替代路線如下：一、持續行駛台61線北上路段到達目的地。二、行駛台61線（北向）匯出香山匝道後，銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道3號香山交流道北向匝道。三、行駛台61線（北向）匯出竹南匝道後，銜接省道台1己線，再匯入國道3號竹南交流道北向匝道。

另台61線香山至竹南南向路段預期將出現大量返鄉及旅遊車潮，為確保主線暢通、提高行車速度，9月26至28日每日12至21時，封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、苗11線大山腳路口及竹南垃圾場（9月25日8至17時，9月26至28日每日10至21時）等6處平交路口，減少交織情形、維持車流順暢。

苗縣警察局長李忠萍表示，除全力投入交通疏導外，並強化轄內各重要聯外道路、快速公路及國道高速公路交流道各周邊道路行車動線順暢，掌握即時路況，同步通報警察廣播電台等傳播媒體，請用路人務必遵守交管及相關法令。