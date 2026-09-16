快訊

美期中選舉前最後表決！眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

極端天災都是小國承擔？尼泊爾怒向國際訴求氣候正義

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋、教師節連假交管 苗栗2處高乘載、國3西濱北向匝道也管制

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗警將連假期間，於國道交管匝道周邊道路實施交通疏導，並提供用路人參考改道替代路線。圖／警方提供
苗警將連假期間，於國道交管匝道周邊道路實施交通疏導，並提供用路人參考改道替代路線。圖／警方提供

今年中秋節首次結合教師節，9月25至28日迎來為期4天連續假期，為有效分散車流，國道苗栗段有2處高乘載管制，國3西濱北向匝道部分時段也封閉管制，苗縣警局亦針對相關路段妥善規劃警力，全力執行交通疏導工作，以維護假期道路交通順暢。 

苗栗縣轄內國道1號頭份及國道3號香山等2處交流道（南向），於連假首日（25日）6至12時實施高乘載管制；連假第3、4日（27及28日）每日12至21時，實施國道3號西濱交流道北向入口匝道封閉措施，請用路人多留意交通疏導管制訊息。

苗警將在周邊道路實施交通疏導，並提供用路人參考改道替代路線如下：一、持續行駛台61線北上路段到達目的地。二、行駛台61線（北向）匯出香山匝道後，銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道3號香山交流道北向匝道。三、行駛台61線（北向）匯出竹南匝道後，銜接省道台1己線，再匯入國道3號竹南交流道北向匝道。 

另台61線香山至竹南南向路段預期將出現大量返鄉及旅遊車潮，為確保主線暢通、提高行車速度，9月26至28日每日12至21時，封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、苗11線大山腳路口及竹南垃圾場（9月25日8至17時，9月26至28日每日10至21時）等6處平交路口，減少交織情形、維持車流順暢。 

苗縣警察局長李忠萍表示，除全力投入交通疏導外，並強化轄內各重要聯外道路、快速公路及國道高速公路交流道各周邊道路行車動線順暢，掌握即時路況，同步通報警察廣播電台等傳播媒體，請用路人務必遵守交管及相關法令。

苗栗 連假 中秋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

議員籲提前布局交通！南科周邊重要幹道 市府擬精進導引

國道一號死亡車禍…大貨車載雞蛋翻覆灑滿地 30歲駕駛當場死亡

疑因變換車道超車引不滿 國1台中段休旅車猛撞賓士…車損曝光了

中秋+國慶假期「最強請假法」來了 連休13天比春節還久

相關新聞

中秋及教師節連假秋老虎發威 賈新興：準杜鵑颱風這2天影響日本東京

下周就是中秋及教師節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今年連假將迎來標準的秋老虎天氣，夏衣先別急著收。

秋爽天氣只到明天 周末再轉炎熱 下周能否降溫杜鵑颱風北轉位置是關鍵

東北季風剩兩天，周末再轉熱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，入秋第二波東北季風，現正影響中。強度很弱，大多數地方感受有限。預報顯示，這波東北季風將影響到明天，周五起到周末後，台灣上空轉吹暖熱偏東風，各地將又要再次回復炎熱的天氣。

7歲男童高燒5天 開刀驚見肺部如「爛蘋果」壞死

7歲男童發燒第2天曾至醫院急診，返家後高燒未退，呼吸也越來越費力，甚至喘到胸口凹陷。第5天家長緊急帶至台中光田綜合醫院，當時檢測血氧已降至90%以下，入住加護病房。X光發現左側胸腔出現兩包明顯積液，馬上給予抗生素，會診胸腔外科放置胸管引流。開刀發現男童發炎的肺部像爛掉蘋果，胸腔內附著大量發炎組織，部分肺組織已壞死。

暖化加速致溫室效應加劇 專家：每升溫0.1度 極端天氣階梯式遞增

暖化加速，影響加劇。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）最新的科學報告顯示，過去數十年，地球以每10年增加0.2度的穩定速度升溫。但自2015年之後，地球暖化速率快速增加，每10年升溫已增加到0.35度。

莫名屁股痛4個月…54歲男查出3期直腸癌 靠這招腫瘤消失免切肛門

台中54歲呂男莫名屁股痛，復健、針灸四個月仍未改善，直到血便，加上有癌症家族史就醫檢查發現是第三期中低位直腸癌，疼痛主因是癌細胞轉移至淋巴結壓迫神經所致。呂男經向醫師張伸吉求診，接受4次雙免疫治療後，臀部不再疼痛，原發腫瘤及淋巴結病灶均消失，至今穩定追蹤2年。

年輕女拿AI短劇問「離婚要到民政局領證？」 律師嘆：這天終於到了

律師呂秋遠昨(15)日在臉書透露近日一名20多歲女子向她諮詢婚姻問題時提及：「離婚是不是要到民政局領證？為什麼我沒有那一本紅色的結婚證？這樣怎麼辦理離婚？」讓他聽完哭笑不得，雖花時間解釋台灣的戶政制度與戶籍登記，但對方卻拿出多部中國短劇影片，指稱其中有多處實則為誤解台灣制度的中國短劇情節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。