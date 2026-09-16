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心梗中年才爆發？醫曝3大元凶「恐20歲就埋禍根」：沒感覺最危險

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，心肌梗塞並非只發生在高齡族群，透過生活型態調整與風險因子管理，可明顯降低發生機率與嚴重程度。示意圖／123RF
醫師提醒，心肌梗塞並非只發生在高齡族群，透過生活型態調整與風險因子管理，可明顯降低發生機率與嚴重程度。示意圖／123RF

49歲PLG副會長、前籃球國手陳建州昨（15）日觀看友誼賽期間突感身體不適，經送往台大醫院檢查後，確診為急性心肌梗塞並接受手術，目前恢復狀況良好、安心休養中。 消息也讓不少人好奇，明明平時看似健康，為何40、50歲仍可能突然發生心肌梗塞？對此，心臟科醫師連思涵指出，急性心肌梗塞多與冠狀動脈斑塊破裂有關，而血管問題往往是長時間累積的結果，並點出3項常見風險因素。

連思涵表示，心肌梗塞多屬於「狹心症／冠心症」的一環，可以把冠狀動脈想像成水管，而血管內逐漸堆積的斑塊就像油垢，當斑塊突然破裂並形成血栓，就可能造成血流阻塞。她指出，第一個常見原因是沒有被發現的三高，包括膽固醇、血壓及血糖異常，這些問題往往沒有明顯症狀，因此容易被忽略，卻可能長期對血管造成傷害。

第二項風險則是抽菸。連思涵形容，菸害就像直接朝血管發射的子彈，會傷害血管內壁，也可能增加斑塊不穩定、破裂的風險。第三項則是容易被忽略的「脂蛋白(a)」，又稱Lp(a)，屬於受到先天遺傳影響的心血管風險因子。醫師指出，Lp(a)偏高可能使心血管疾病風險增加約1.2至4倍，而這項數值通常一生檢查一次即可掌握，再交由醫師進行整體風險評估。不過，心肌梗塞並非只有上述因素，少數也可能與血管剝離、先天異常等原因有關，仍須透過醫療檢查確認。

連思涵也提醒，低密度膽固醇（LDL）對血管造成的影響，不能只看某一次檢查結果，更重要的是長年累積的影響。她指出，部分人在40歲左右發生心血管事件，相關風險可能早在20多歲就開始累積，只是過去沒有被檢查出來。因此，越早了解自身血脂狀況、依醫師建議控制LDL，越有助於降低未來心血管風險。此外，LDL並非低於130mg/dL就代表所有人都屬於理想範圍，每個人的治療與控制目標不同；若30歲左右從未接受過血脂檢查，也可安排檢驗，並帶著報告諮詢醫師，確認適合自己的控制目標。

陳建州送醫後目前恢復狀況良好，他也親自在社群限動報平安，寫下「一切平安，感謝大家的關心，特別感謝台大醫院專業又迅速的治療與照顧！謝謝我的家人和朋友們第一時間的關心。」最後再以英文「Thanks for everything」向所有伸出關懷的人致謝，短短幾句話，隱約藏著驚險後的滿滿感激，更證實自己的身體狀況已趨穩定。

陳建州 心肌梗塞

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