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連化療也不給付！子宮內膜癌死亡率攀升8成 晚期病人僅2成有健保藥用

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏指出，子宮頸癌發生率逐年下降，子宮內膜癌發生率卻節節攀升，每年增加約3千位病人，其中3至4期為晚期患者，單用化學治療效果有限，且病人需要自費。記者林琮恩／攝影
台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏指出，子宮頸癌發生率逐年下降，子宮內膜癌發生率卻節節攀升，每年增加約3千位病人，其中3至4期為晚期患者，單用化學治療效果有限，且病人需要自費。記者林琮恩／攝影

隨疫苗、篩檢政策推行，子宮內膜癌發生率下降，子宮內膜癌成為主要的婦科癌症之一，每年新增逾3千位病人，成為婦科主要癌症類型之一，排名女性10大癌症第五位。癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，子宮內膜癌死亡率逆勢成長，病人卻連最基礎的化療都需自費。婦癌醫師指出，健保雖自上月起給付免疫合併化療療法，但對象受限，高達八成患者不適用給付，仍須自費。

子宮內膜癌逾10年沒有新藥納入健保給付，健保署醫審及藥材組組長黃育文指出，這並非健保遺忘了病人，而是新藥開發不易，一項免疫合併化療的治療方式今年一月取得衛福部食藥署藥品許可證，今年八月健保署便將其納入給付對象，以癌症暫時性支付專款支付，盼達成精準診斷、精準治療的健康台灣防癌目標，粗估約300位患者受惠，每一位病友每年約節省182萬元藥費。

台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏指出，子宮頸癌發生率逐年下降，子宮內膜癌發生率卻節節攀升，每年增加約3千位病人，其中三至四期為晚期患者，單用化學治療效果有限，且病人需要自費，需使用化療合併免疫治療，才能達到疾病控制效果，雖樂見政府將這項新治療方式納入健保給付，但給付對象嚴苛，僅約二成病人可受惠，盼未來在證據充足情況下，進一步擴大給付範圍。

嚴必文指出，據衛福部資料，民國97至114年間子宮內膜癌死亡率逆勢成長，增幅逾83%，對應世衛組織資料，及日本、南韓、美國等醫藥先進國數據，我國子宮內膜癌死亡率增幅可謂「全球之冠」，且截至目前，不論早期、晚期子宮內膜癌病人，使用化療都必須自費，在八月分健保給付免疫合併化療的新治療後，早期病人、非給付適應症病人，化療仍需全數自費，為被遺忘的一群。

子宮內膜癌早期病人可藉手術切除病灶，第二期以後患者需接受化療，但健保卻無給付。黃育文表示，現行子宮內膜癌化療給付確實存在缺口，雖對早期病人治療效果佳，但受限於化療藥品並未取得食藥署核准的子宮內膜癌適應症，健保無法將其納入給付，目前健保署正與婦癌醫學會合作，盼學會提出治療指引，健保署將依據該指引，加速給付。

健保署醫審及藥材組組長黃育文指出，免疫合併化療的治療方式今年1月分取得衛福部食藥署藥品許可證，今年8月健保署便將其納入給付對象，以癌症暫時性支付專款支付。記者林琮恩／攝影
健保署醫審及藥材組組長黃育文指出，免疫合併化療的治療方式今年1月分取得衛福部食藥署藥品許可證，今年8月健保署便將其納入給付對象，以癌症暫時性支付專款支付。記者林琮恩／攝影

癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，子宮內膜癌死亡率逆勢成長，病人卻連最基礎的化療都需自費。記者林琮恩／攝影
癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，子宮內膜癌死亡率逆勢成長，病人卻連最基礎的化療都需自費。記者林琮恩／攝影

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