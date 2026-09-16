50歲後搭長途飛機別亂坐！旅遊專家揭「首選保命座」 錯挑地雷位一路受罪

許多人搭機偏好靠窗座以欣賞窗外景色，然而，搭乘超過6小時的長途航班，座位選擇往往決定了整趟旅程是舒適享受還是腰痠背痛。外媒《Parade》引述多位資深旅遊顧問建議，熟齡旅客搭乘長程機時，最理想的座位並非視野極佳的靠窗座，而是「遠離廚房與廁所的機艙中段走道位」。

年過50久坐恐致血栓！專家首推「中段走道位」

年過50歲長時間久坐，關節僵硬、下背痛與深層靜脈血栓（DVT）風險隨之劇增，旅遊顧問康納（Kelly Connor）便直言，長途飛行中「活動便利度」遠比窗外風景更重要，走道座位讓旅客能隨時起身走動、伸展或如廁，無須頻繁打擾鄰座借過，大幅減輕心理負擔與身體循環壓力。

然而，走道座位並非毫無缺點，餐車經過、走道人流推擠以及鄰座旅客進出都可能打斷休息。Expedia旅遊專家菲許（Melanie Fish）建議，劃位時應鎖定「機艙中段」，並盡量避開靠近空廚（Galley）與洗手間的區域。這類位置容易聚集排隊人潮、伴隨開關門異味與備餐噪音，若無法避開，旅客登機時可備妥高品質眼罩與降噪耳機以減輕干擾。

抗暈機選機翼上方！外套墊腰、踩網球雙重減壓

容易暈機或眩暈的旅客，機翼上方的機艙中段是全機最平穩的區域。選對座位後，航空專家納斯特羅（Katy Nastro）傳授「就座舒壓法」，登機後可將厚外套捲起墊在腰後，強化腰椎支撐；隨身行李備妥1顆網球，踩在腳底滾動以促進下肢血液循環，雙重化解長途久坐的疲勞與僵硬。

若預算充足，加價選購豪華經濟艙能享受更寬椅距與後仰角度，有效減輕膝蓋與腰部負擔。但專家提醒，大空間座位各有隱形代價，第一排隔板位缺乏前方置物袋，起降時隨身行李須全上置物櫃，逃生門座位則需負擔緊急疏散職責，劃位前應先評估自身身體狀況。

機艙地雷「最後一排」椅背難後倒！CDC授防血栓關鍵

在檢視機艙座位圖時，專家特別提醒應避免選擇「客艙最後一排」，因這類座位的椅背往往受限於機尾結構而無法正常傾斜，且後方緊鄰洗手間與備餐區，長達十數個小時的飛行過程中，隨時面臨排隊人流碰撞、馬桶沖水聲與異味困擾，往往被視為長途飛行中舒適度最低的區域。

長途飛行久坐易引發「深層靜脈血栓（DVT）」，若血塊剝落隨血液流向肺部形成肺栓塞，嚴重恐致猝死。美國CDC與台大醫院建議，航程中每隔2至3小時應起身走動，多做足部伸展並多喝水，避免酒精、含咖啡因飲料及安眠藥，防止脫水或熟睡久坐；衛福部提醒，高風險族群可穿醫療級彈性襪或諮詢醫師評估，但切勿自行服用阿斯匹靈預防。