國慶焰火湧人潮 台鐵加開夜車疏運台東開往台北

2026年國慶焰火10月10日將在台東登場，預期吸引大批人潮湧入台東，為因應活動散場後的返程需求，台鐵公司將於當晚加開5267次列車，晚間9時56分自台東站發車，一路北上開往台北，提供旅客多一項返程選擇。

縣府表示，今年國慶焰火再度移師台東，將於台東市卑南溪出海口施放，結合台東山海景觀打造國慶夜空盛會；海濱公園國際地標周邊也將安排舞台表演、在地特色市集等系列活動，縣府目前正積極進行相關籌備工作。

縣府指出，台鐵加開的5267次列車將於10月10日晚間9時56分從台東站發車，沿途停靠鹿野、關山、池上、玉里、花蓮、羅東、宜蘭、南港、松山及台北等站，方便參與焰火活動的旅客散場後搭乘返程。

國慶焰火活動當天預期人車大量集中，透過加開列車可提供外地旅客更多元的交通選擇，也有助於分散散場期間的車潮與人潮。提醒有搭乘需求的民眾提前規畫返程行程，並留意列車乘車時間。

此外，縣府也請轄內旅宿業者協助轉知加開列車資訊，讓入住台東的外地旅客及早掌握返程交通安排。詳細列車時刻及最新乘車資訊，可至台鐵公司官方網站查詢。