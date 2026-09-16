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很多人都做錯！遙控器電池不能只換1顆 專家教正確做法

聯合新聞網／ 綜合報導
遙控器沒電不少人會先換掉其中一顆沒電的電池，但這種做法其實並不理想，新舊電池混用不僅可能影響效能，還可能增加過度放電與漏液風險。 圖／AI生成
遙控器沒電不少人會先換掉其中一顆沒電的電池，但這種做法其實並不理想，新舊電池混用不僅可能影響效能，還可能增加過度放電與漏液風險。 圖／AI生成

家中遙控器反應變慢、按了半天沒反應，不少人第一時間會先換掉其中一顆沒電的電池，只求能恢復使用就好。不過，日本網站提醒，這種「只換一顆」的做法其實並不理想，新舊電池混用不僅可能影響效能，還可能增加過度放電與漏液風險。

根據日本網站「Trill」整理，使用多顆電池的裝置如果只更換其中一顆，新舊電池的剩餘電量就會不同。電量較少的舊電池可能會更快耗盡，若持續使用，甚至可能進入過度放電狀態，進一步提高漏液風險。

由於電池剩餘電量很難單靠外觀判斷，因此只要到了需要更換電池的時機，建議將裝置內的舊電池一次全部取出，並同時換上全新電池，不要留下其中幾顆繼續使用。

除了要「一次全換」，電池的種類和品牌也最好保持一致。即使外觀看起來尺寸相同，也不建議將鹼性電池、碳鋅電池等不同種類混在一起使用；不同品牌、不同使用狀況的電池，性能也可能有所差異，因此最好使用相同種類、相同品牌，而且都是全新的電池。

更換電池時，也別忘了確認正負極方向是否正確。取出的舊電池則不應再放回裝置使用，並應避免端子接觸金屬物品，之後再依各地垃圾分類或回收規定妥善處理。

專家提醒，與其抱著「這顆應該還能用」的心態只換一顆，不如在需要更換時一次全部換新。養成使用相同種類、相同品牌電池的習慣，不只能維持裝置效能，也有助降低漏液與使用上的安全風險。

「科技玩家」曾報導，有網友分享，部分電池其實不適合用在時鐘、鬧鐘上。光南大批發的告示指出，國際牌、永備牌的碳鋅電池，以及各品牌鹼性電池，都可能因輸出較強，不適合部分時鐘機芯使用；相較之下，一般碳鋅電池的放電電流較低，較符合石英鐘這類簡單電路的需求。

有內行網友解釋，鹼性電池具有容量高、內阻低的特性，瞬間放電電流較大；部分石英鐘電路沒有完善的電流限制設計，可能增加零件負擔，因此較適合使用放電電流較低的碳鋅電池。不過，不同時鐘設計仍有差異，實際應以產品說明書標示為準。

此外，也有網友提醒挑選電池時要留意漏液問題，認為與其追求高容量，不如選擇較適合低耗電裝置的電池；也有人改用充電電池，認為能重複使用、較省成本。不論使用哪種電池，都應定期檢查並在長時間不用時取出，避免漏液損壞機器。

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