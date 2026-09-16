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電子煙全台432處匿名回收 國健署：不開箱、不排名 不希望成回收競賽

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署長沈靜芬表示，電子煙的檢舉獎勵主要是針對重大的違規情節，包括製造跟輸。記者廖靜清／攝影
國健署長沈靜芬表示，電子煙的檢舉獎勵主要是針對重大的違規情節，包括製造跟輸。記者廖靜清／攝影

電子煙管制再加嚴。現行「菸害防制法」已全面禁止電子煙製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，行政院日前再通過修法草案，進一步將「持有」納入處罰。國健署長沈靜芬表示，修法也新增檢舉獎勵制度，但獎金主要鎖定違法製造、輸入等重大案件，並非看到民眾持有電子煙，檢舉就能領獎金。

現行「菸害防制法」自2023年3月22日施行，電子煙已屬全面禁止的類菸品，使用者可處2000元至1萬元罰鍰，販賣、展示等也有相應罰則。不過，現行規定並未直接處罰單純「持有」，因此行政院今年6月通過修正草案，準備補上管制缺口，目前仍待立法院審議。

外界關心，未來檢舉朋友、同學或路人持有電子煙，是否也能拿到獎金？沈靜芬表示，修法草案確實設計檢舉獎勵制度，但目的在從源頭打擊重大違規，主要針對違法「製造、輸入」等案件，希望藉由民眾提供線索，協助破獲地下工廠或重大走私、輸入案件；至於個人持有電子煙，目前草案並沒有設計中央檢舉獎勵機制，相關獎勵細節仍須另訂辦法。

為因應未來持有電子煙也可能受罰，國健署已自9月8日起，在各縣市衛生局、衛生所等處設置電子煙專用回收桶，目前全台共432處，採取不記名、自主投遞方式。

沈靜芬說，目前部分縣市已陸續觀察到民眾主動投遞，但因制度採「一進不出」，加上匿名回收，國健署不會要求地方頻繁開桶清點，也不希望形成縣市間「回收量競賽」，因此目前尚無全國實際回收數量。設置回收桶的目的，是讓手上仍有電子煙的民眾，在未來持有罰則上路前，有安全且免費的管道自主繳回，而非隨意丟棄。

除了電子煙管制，近期日本動畫「尼古喵喵」因大量出現吸菸情節，並清楚呈現真實菸品品牌、菸盒特寫，遭檢舉疑違反「菸害防制法」，國內部分影音平台一度下架，也引發創作自由的界線爭議。

沈靜芬表示，國健署後續將召開專家會議，邀集影視業者及法律等領域專家進一步討論，希望建立更明確的判斷基準。政府尊重影視創作自由，但仍須兼顧兒童、青少年免於菸品廣告及過度吸菸訊息暴露的保護。

沈靜芬強調，管制重點並非「影視作品不能出現吸菸」，而是不能踩到菸品廣告、品牌露出等法律紅線。未來如何在劇情創作需求與菸害防制間畫出更清楚界線，將透過專家及業界持續溝通，希望讓創作者有所依循，也避免類似「尼古喵喵」的下架爭議一再重演。

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電子煙 國健署 開箱

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