環團刑事告發17名歷任首長 台中港南填方區爭議今正式進入訴訟

為解決中部土石方去化，台中港自9月起進一步擴大進行填海造陸與收容工作。搶救白海豚團隊今於行政院前抗議指出，環境部繼續聽命於交通部，認定台中港南填方區免環評，公民團體依環評法向行政法院提起行政訴訟狀告環境部，並聲請停工行政假處分，象徵台中港南填方區違法填海爭議，今正式進入法律訴訟程序。而上周也已赴台中地檢署刑事告發交通部等6機關17名歷任首長公文登載不實及圖利罪。

搶救白海豚團隊上午至行政院前召開記者會，台灣蠻野心足生態協會及台灣媽祖魚保育聯盟今年7月14日依環評法向環境部提出公民訴訟告知書，但環境部在60日期限內回文給2團體稱無違環評法，依舊認定免環評，嚴重危害全球只剩下40幾隻的瀕危台灣白海豚。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，台中港新建填方區海堤工程填海面積高達50公頃，依規定屬表定應進行第二階段環境影響評估的開發。環境部本應為環境把關，卻放任該工程免辦環評，使瀕危的台灣白海豚陷入加速滅絕的風險，因此今將向台北高等行政法院提出公民訴訟及假處分聲請，希望由司法矯正行政機關錯誤的作為，守護台灣白海豚的重要棲息環境。

荒野保護協會副理事長陳憲政表示，台灣白海豚的棲地目前正面臨台中港新建填方區擴建的威脅，但是台中港港務公司視而不見，台中港港務公司所欲填築的範圍，屬於開放水域，並未被防波堤包圍在內，依法就應該實施環評，台灣港務公司沒有經過環評就填海造陸，已經違反「環評法」規定。

台灣媽祖魚保育聯盟常務理事郭佳雯表示，台中港務公司在自己出版的2025年環境報告書中，明確將南防波堤與石化工業專業區以南的填方區稱為外海填方區，如今面對環評爭議，卻又改口主張南填方區位於既有港區防波堤範圍內，同一個開發單位對同一片海域前後說法矛盾，環境部又盲目接受交通部說法，層層卸責之下，最終讓環境部自己成為公民訴訟的被告。

監督施政聯盟執行長許心欣說，環境部依然採信交通部的片面之詞，形同昭告天下環境部已經徹底淪為交通部與港務公司的橡皮圖章，公民團體只好依法提起訴訟，告上法院，上周更已赴台中地檢署刑事告發交通部等6機關17名歷任首長公文登載不實及圖利罪，包含交通部長陳世凱、環境部長彭啓明、海委會主委管碧玲、台灣港務公司董事長周永暉等。