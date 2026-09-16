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新進度！健康幣10月上路、12月才能兌換 國健署首波招商鎖定5大通路

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
沈靜芬表示，健康幣的目的不是單純「發點數、換商品」，而是希望透過獎勵，把健檢、癌篩、疫苗接種等原本容易被忽略的健康行為變成生活習慣。聯合報系資料照
沈靜芬表示，健康幣的目的不是單純「發點數、換商品」，而是希望透過獎勵，把健檢、癌篩、疫苗接種等原本容易被忽略的健康行為變成生活習慣。聯合報系資料照

做健檢、癌症篩檢、打疫苗，不只顧健康，還能「賺健康幣」。衛福部「健康幣」確定10月1日上路，國健署今舉辦首場合作店家招商說明會，國健署長沈靜芬表示，目前上路時程不變，10月起民眾可先透過指定健康行為累積健康幣，真正開放兌換則預計從12月開始，未來包括超商、大賣場、運動場館、連鎖藥局、醫院及壽險等，都可能成為健康幣使用場域。

健康幣是衛福部推動預防保健的重要新制，第一階段採取「有做就有幣」，18歲以上民眾完成成人預防保健、癌症篩檢、B、C型肝炎篩檢，以及流感、新冠、肺炎鏈球菌等疫苗接種，就能依不同項目累積健康幣。

依目前規畫，首次登入健康幣專區可獲200幣、填寫生活型態評估量表100幣。成人預防保健及B、C肝篩檢各800幣，癌症篩檢依項目約900至1350幣，流感疫苗450幣、新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣。健康幣效期為2年，依年齡及符合篩檢資格不同，2年最高可累積1萬3150幣。

不過，健康幣10月上線，不代表當天就能「拿幣買東西」。沈靜芬表示，10月1日主要先啟動健康行為累積機制，讓民眾開始累積點數，兌換功能預計12月才正式啟動。這段期間的另一項重要工作，就是擴大招商，增加健康幣可以使用的地方及商品。

國健署9月16日舉辦首場招商說明會，主要邀請超商大賣場、運動場館、連鎖藥局、醫院及人壽公司等業者參與，說明合作資格、點數機制及資訊系統串接方式；第二場招商說明會則預定10月27日舉行。

沈靜芬表示，首場說明會報名情況踴躍，業者可依自身系統建置及準備進度，選擇第一階段或第二階段加入。國健署希望盡可能擴大合作範圍，讓同一類型商品也有不同業者可供選擇，避免熱門商品或特定通路額度快速用罄，出現「有幣卻沒地方花」的情況。

至於健康幣能換什麼？並非廠商提供什麼就能上架。沈靜芬說，招商完成後，合作廠商提出的商品或服務仍須經專家委員會審查認可，確認符合健康促進精神後，才會正式公布。先前規畫方向包括無糖飲料、豆漿、雞胸肉、雞蛋及健康餐盒等，也正洽談藥局、運動中心、連鎖健身房、醫療院所等，希望未來可用於健康商品、運動服務，甚至自費健檢或疫苗等項目。

國健署 健康幣 沈靜芬

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