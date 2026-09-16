研究大樓瓦片首次大規模剝落 故宮：修繕計畫書已送出

故宮研究大樓北面屋頂瓦片近日大片剝落，引起民眾擔憂。故宮今舉行至善路入口無障礙通道新建工程開工典禮，副院長黃永泰表示，此是第一次發生瓦片大規模剝落，修繕計畫書已送抵台北市文化局，昨天召開文資審議會，主席答應將盡快批准，屆時故宮可進快處理。

聯合報報導，故宮研究大樓北面屋頂瓦片近日傳出大片剝落，故宮初步評估，除了瓦片滑落，並無其他結構損壞、無結構安全疑慮，不影響研究大樓使用安全，唯一問題是會造成屋頂防水性能折減，較易產生滲漏水問題。

但由於故宮正館以及周邊天下為公牌坊、華表大道、研究大樓等均已登錄為文化景觀，凡有更動都須受北市文化局審議通過。

故宮副院長黃永泰今天表示，研究大樓於民國72年落成，距今已40多年，屋簷上的瓦片早期是用木料勾掛，長久以來，原來的木料已經部分腐爛，釘座也已經鏽蝕，故宮會慎重處理，採用最好的方式恢復瓦座。

黃永泰也說，此為故宮第一次瓦片大規模剝落，過去從來沒有發生過，但當天發現後，隔天就請文資局會勘，修繕計畫書已送抵台北市文化局；昨日召開文資會議，主席也答應將盡快核准，屆時故宮就能盡快處理。