影／環團指台中港南填方區規避環評 提告聲請停工假處分

搶救白海豚團隊今天在行政院外舉行記者會，批評環境部不敢違逆政院大填海政策，讓台中港南填方區違法填海繼續規避環評，環團表示將正式提告並聲請停工假處分。

環保團體表示，侵害瀕危白海豚棲地的台中港南填方區違法填海爭議，交通部護航台中港務分公司謊稱台中港南填方區填海工程係位於「既有港區防波堤範圍內」，藉此規避環評，2022年環保署竟判免環評。 台灣蠻野心足生態協會及台灣媽祖魚保育聯盟於今年7月14日依環評法向環境部提出公民訴訟告知書，但環境部在60日期限內回文給兩團體稱無違環評法，不敢違逆行政院今年6月提出的大填海造陸政策大旗，持續裝瞎、怠於執行職務，未命停止開發。為防止重大生態損害與急迫危險，搶救白海豚團隊因此直接依法向行政法院提起行政訴訟狀告環境部，並聲請立即停工定暫時狀態之假處分。

搶救白海豚團隊表示，來到行政院前的重點是要對環境部提出公民訴訟，因為7月14號的時候，已經依照環評法，對環境部提交了公民訴訟告知書，環境部依環評法要在60天內回復，對環境部提出公民告知書，主要就是因為台中港的南填方區填海造陸，這個工程被說是免環評，這個免環評的判定是有問題的、是違法的，因為這個工程的範圍就在台灣白海豚重要棲息環境上，而且當時台中港務分公司跟交通部是用既有防波堤內的民意取得了豁免權。獲得免環評，研究了之後，發現台中港務分公司的說法，既有防波堤內是謊話，是指鹿為馬。

環保團體說，台中港南填方區那裡根本不是既有防波堤內，而是開放海域，針對環境部的不作為要提出公民訴訟，會去台北高等行政法院送件。這整個案子背後的黑手就是行政院，因為行政院大填海造陸政策，環境部不敢對交通部說不，不敢判定他違法，不敢要求他做環評。就這樣，大家必須眼睜睜的看著這些營建廢土再生料再生力料如轉爐石、焚化爐底渣等等的那些廢棄物，從9月起要陸續地去填海，要危害台灣白海豚的生存。

搶救白海豚團隊今天在行政院外舉行記者會，批評環境部不敢違逆政院大填海政策，讓台中港南填方區違法填海繼續規避環評，環團表示將正式提告並聲請停工假處分。記者邱德祥／攝影