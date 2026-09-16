水不是這樣燒！熱水器驚見「上方竄火」 水電行：5異狀快停用

「請問熱水器上面有火是正常的嗎？」近日有網友在社群平台Threads上分享一張照片，畫面中可見熱水器上方明顯竄出火焰，連外殼都已被燻黑，引起廣大討論。

貼文曝光後，留言區卻歪樓成一片，有網友笑稱「中秋節到了順便烤肉」、「可以拿來炒菜辦桌了」，不過水電行業者則急忙提醒，正常瓦斯熱水器不應該在這個位置出現明火，應立即停止使用並檢查。

事實上，Threads上這張照片在網路上流傳已久，「鮭茅水電」透過臉書說明，表示正常的瓦斯熱水器，火焰應該是在下方的火排燃燒，上方則是熱交換器，透過火焰產生的熱能加熱通過的水。但從照片來看，熱水器上方竟然出現明顯火焰，甚至連外殼都已經被燻黑，業者強調，「這就不是正常現象了」。

至於究竟是哪個零件出了問題？業者表示，單靠一張照片無法直接判定故障原因，可能性很多，包括瓦斯閥組或供氣控制異常，導致火焰過大；也可能是火排或噴嘴燃燒異常、熱交換器積碳堵塞，甚至排氣不順。

此外，也必須排除內部瓦斯管路或接頭洩漏的可能性，若瓦斯在不應該燃燒的位置被點燃，同樣可能造成異常火焰。

業者提醒，如果家中瓦斯熱水器出現異常火焰、外殼燻黑、聞到瓦斯味、燃燒聲音突然改變，或使用時經常忽冷忽熱等5種情況，都不應繼續使用，應先關閉瓦斯來源，再請專業人員檢查。尤其異常燃燒除了可能造成熱水器本身損壞，也可能增加火災及一氧化碳相關風險，因此不要等到熱水器完全故障才處理。

對於有網友質疑「這樣還有人用？」，甚至對照片的真實性存疑，水電行業者也特別補充，臉書的照片是經AI後製，主要目的就是宣導安全，並非要讓民眾辨認特定案例。

業者表示，使用者平常不可能一邊洗澡一邊跑到戶外查看熱水器，往往是遇到異常狀況後才會詢問，因此希望透過案例提醒更多人，「你知道不代表其他人都知道」，也呼籲民眾不要把瓦斯熱水器的異常狀況當成小事。