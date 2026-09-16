莫名屁股痛4個月…54歲男查出3期直腸癌 靠這招腫瘤消失免切肛門

台中54歲呂男莫名屁股痛，復健、針灸四個月仍未改善，直到血便，加上有癌症家族史就醫檢查發現是第三期中低位直腸癌，疼痛主因是癌細胞轉移至淋巴結壓迫神經所致。呂男經向醫師張伸吉求診，接受4次雙免疫治療後，臀部不再疼痛，原發腫瘤及淋巴結病灶均消失，至今穩定追蹤2年。

台中市立老人復健綜合醫院大腸直腸外科部主任張伸吉說明，當時考量呂男腫瘤位置，若採傳統治療恐需切除直腸，影響排便。醫療團隊在確認呂男腫瘤符合MSI-High基因型態、dMMR特徵，具免疫治療條件，經團隊審慎評估優先採取新輔助雙免疫治療及器官保留策略，同時使用兩種免疫調節藥物PD-1和CTLA-4抑制劑，希望控制腫瘤、盡可能保留直腸與肛門功能。

呂男完成療程後檢查顯示腫瘤完全消失，判定為CR（完全緩解），符合過去文獻高CR比例的經驗。呂男特別感謝醫療團隊仔細檢查、評估，不僅成功控制癌症，也讓他保有直腸及排便功能，維持原有生活步調。

張伸吉指出，直腸具有儲存糞便及協調排便的重要功能，中低位直腸癌即使手術保留肛門，部分患者術後仍可能出現頻繁排便、急迫感、排便困難或失禁等低位前位切除症候群（LARS），因此若能在確保治療安全的前提下保留直腸與肛門，對生活品質相當重要。

張伸吉提醒，面對直腸癌不必過度恐慌，及早檢查、完整分期、確認生物標記，再依個人條件選擇治療方式，尤其有家族史，出現血便、排便習慣改變等情形，應盡早就醫。