獨旅族快看！進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

出國旅遊入住飯店，不少人一進房就急著放行李、躺上床休息，不過對經常在各地過夜的空服員來說，進房後第一件事並不是拆行李，而是先花90秒快速檢查房間安全。根據「Travel + Leisure」報導，由前空服員經營的網站「CabinCrew24」分享，許多空服員都有一套被稱為「飯店房間驗屍（hotel room autopsy）」的入住流程，透過6個步驟確認房內環境、門鎖與逃生設備是否安全，對獨自旅行者來說也相當實用。

CabinCrew24指出，這套流程並非過度敏感，而是空服員長年入住不同國家飯店後累積下來的經驗。由於各地飯店的消防規範、安全程度不一，因此進入陌生房間後，通常會先快速確認環境，再開始休息。

首先，進入房間後先別急著把門關上，而是讓房門保持開啟，確認房內是否還有其他人。除了防範陌生人躲在房內，也能避免飯店誤排房間，或遇到房務人員尚未完成清潔的狀況。一旦發現異常，也能立刻離開。

確認房內沒有人後，接著花約15秒檢查幾個容易藏人的位置，包括浴室、浴缸、衣櫃內部以及窗簾後方，快速確認沒有異狀。

第三步則是確認逃生路線。旅客不需要特別走出房門尋找消防出口，只要查看房門後方的逃生配置圖，記住最近的樓梯與逃生出口位置即可，避免真的發生火災或其他緊急事故時，一時找不到方向。

接著則要花約20秒測試房門、窗戶等處的鎖是否能正常使用。美國國務院也曾建議旅客入住飯店後，應確認房門、浴室門，以及陽台或露台門的門鎖是否正常，降低住宿期間的安全風險。

另一個經常被忽略的設備則是房內電話。儘管多數人已習慣使用手機，CabinCrew24仍建議確認飯店電話是否能正常撥出，因為若手機沒電、收不到訊號，或遇到其他突發狀況時，房內電話仍可能成為重要的對外聯絡工具。

最後10秒則可以加裝額外的安全設備，例如攜帶式門擋警報器。這類裝置通常放在房門底部，一旦有人從外面推開房門，就會發出高分貝警報聲，不僅能立刻吵醒房內旅客，也可能嚇阻闖入者。

除了上述90秒檢查流程，CabinCrew24也提醒，入住飯店期間應養成幾個安全習慣，包括開門前先確認門外的人是誰、不要在大廳或電梯等公共場所大聲說出自己的房號，以及將房卡、手電筒放在容易取得的位置，遇到緊急狀況時才能迅速應變。

《元氣網》曾報導，美國一名皮膚科醫師建議，入住飯店後先別急著把行李放上床，可先放在門口、浴缸或磁磚地面，再快速檢查房內是否有床蝨。內科醫師也建議，可用手電筒查看床墊縫線、床頭板與家具，確認是否有蟲體或深色污漬。

另有皮膚科醫師指出，成蟲大小約如蘋果籽，肉眼即可看見，其他常見跡象還包括黑色如墨點般的排泄物、脫落外殼，以及床單上的小血點。床蝨常躲在床墊、床箱的縫線與角落，也可能藏在插座、鬆脫壁紙或牆面與天花板交界處。

由於床蝨多在夜間活動，白天入住時即使沒有發現異狀，晚上仍可再檢查一次。若發現床蝨或相關跡象，建議要求更換房間，並盡量避開原房間相鄰或上下樓層的房型，必要時也可考慮更換飯店。