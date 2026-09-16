東北季風減弱迎好天氣 準杜鵑颱風周末北轉恐影響日本

今天仍受東北季風影響，但環境水氣較為減少，天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，迎風面大台北、基隆北海岸、東北部及恆春半島局部有短暫陣雨，花東地區零星有短暫雨，其他地區多雲到晴，午後嘉義以南及各地山區局部有短暫陣雨，南部山區局部有較大雨勢發生機會。

氣溫方面，黃國致表示，北部及東部地區約23至30度，中部地區約24至32度，南部地區約25至33度。北部感受舒適，中南部日間仍偏熱，各地早晚稍涼外出可加件薄外套。

黃國致表示，周四至周日東北季風減弱，仍為東北風環境，水氣進一步減少，除大台北偏東側地區、基隆北海岸、東部地區及恆春半島為多雲仍零星有短暫陣雨以外，其他地區多雲到晴，午後各地山區及南部地區同樣局部有短暫陣雨發生機會。北部及東部地區約24至31度，中部地區約24至33度，南部地區約25至33度。

下周一至下周二台灣周邊大致維持東北至偏東風環境，環境水氣仍較少，黃國致表示，各地大多為多雲到晴天氣，僅迎風面基隆北海岸、東部地區及恆春半島零星有短暫雨，午後南部及各地山區局部零星有短暫陣雨。北部地區約23至31度，中部地區約24至32度，南部地區約25至33度，東部地區約22至31度。

另外，他說，目前位於關島東北方海面的熱帶性低氣壓TD28，預估今天有機會增強為輕度颱風杜鵑，後續先以偏北至西北方向朝琉球東方海域移動，於周末逐漸北轉，以東北方向朝日本關東外海前進，直接影響台灣周邊機會較低。周末至下周初期，前往日本關東及東北地區的民眾，要多留意颱風或是降雨可能造成的影響。

夜晚清晨中南部空曠地區易有低雲，能見度稍差外出多留意。今天海峽北部、澎湖、東南部、恆春半島及金門沿海地區風浪仍大。周日至下周一受颱風影響，基隆北海岸、馬祖、東部（含蘭嶼綠島）沿海及恆春半島浪高增大，有長浪發生機會，海邊活動及海上作業注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。