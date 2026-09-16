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年輕女拿AI短劇問「離婚要到民政局領證？」 律師嘆：這天終於到了

聯合新聞網／ 綜合報導
呂秋遠憂心中國短劇恐誤導台灣年輕一輩對婚姻制度的認知。圖為中國大陸一對新人持結婚證拍照情景。中新社
呂秋遠憂心中國短劇恐誤導台灣年輕一輩對婚姻制度的認知。圖為中國大陸一對新人持結婚證拍照情景。中新社

律師呂秋遠昨(15)日在臉書發文透露，近日一名20多歲女子向她諮詢婚姻問題時提及：「離婚是不是要到民政局領證？為什麼我沒有那一本紅色的結婚證？這樣怎麼辦理離婚？」讓他聽完哭笑不得，雖花時間解釋台灣的戶政制度與戶籍登記，但對方卻拿出多部中國短劇影片，指出多處不符台灣制度的情節。

呂秋遠憂心，中國短劇劇情誇張，長期下來，可能讓部分年輕人對兩岸婚姻制度產生混淆。他表示，站在娛樂作品的角度來看，這些短劇「要激情有激情、要反轉有反轉、要情緒有情緒」，商戰、宮廷、言情、幻想，以及豪門恩怨等題材幾乎應有盡有，讓人忍不住一路追劇。但看了幾部之後，很容易整理出中國短劇的「劇本通則」。

首先就是結婚登記速度飛快。男女主角可能前一天才互相討厭，隔天卻突然決定「走，去民政局」，下一幕就直接拿到兩本紅色結婚證，呂秋遠形容劇中的結婚登記彷彿「去便利商店取貨」一樣迅速。

其次是角色名字極具言情小說風格。霸道總裁常見「傅景深、顧霆琛、霍司宴、陸沉舟」等，女主角則多是「蘇婉、沈綺、顧念、林夏」，幾乎不會出現一般人常見的名字。呂秋遠還幽默表示，如果劇中出現「阿君」、「志龍」這類名字，整部戲恐怕立刻從「大夏風雲錄」變成台灣八點檔。

而短劇中的總裁數量也多得驚人。呂秋遠指出，男主角不是「顧總」就是「傅總」、「霍總」、「陸總」，年紀輕輕就掌管跨國企業，卻幾乎不用開會或看財報，最重要的工作似乎是調查女主角跟誰吃飯，甚至可以隨時調動鉅額資金讓對手公司倒閉。

豪門家庭同樣是短劇不可或缺的元素。婆婆、反派千金、伸手要錢的弟弟、負心漢老公等角色輪番登場，家族聚餐往往成為羞辱主角的戰場，接著便是一連串「打臉」劇情。

呂秋遠也特別吐槽短劇中的DNA設定。他表示，失散多年的豪門千金回家後，有錢父母往往不先做DNA鑑定，反而先相信養女或冒牌貨，讓真正的親生女兒遭受十幾集羞辱後，才終於拿出證據證明身分，讓觀眾忍不住疑惑，「你們家這麼有錢，為什麼不第一集就驗DNA？」

此外，醫院也經常成為劇情製造機。嬰兒抱錯、檢驗報告遭調換、病歷消失、醫師突然宣布絕症等橋段層出不窮。呂秋遠笑稱，現實中的醫院靠醫療運作，但短劇裡的醫院主要負責「製造劇情」。

他還整理出短劇另一項特色，就是一座城市彷彿只有幾個豪門，所有人都認識這些家族；窮人與首富相遇的機率則高得驚人，送外送、相親坐錯桌、酒醉走錯房間，甚至路邊救了一名老人，都可能因此遇到總裁或總裁家人。

至於經典的「五年前那一夜」，呂秋遠也認為幾乎成為固定公式。男女主角陰錯陽差共度一夜，數年後女主角帶著孩子回國，孩子明明一眼就看出自己與男主角相像，兩名成年人卻還能繼續誤會數十集才揭開真相。

最讓呂秋遠覺得魔幻的，則是劇中法律制度與商業規則往往完全按照劇情需要運作，例如「我要讓你淨身出戶」、「我要你坐牢」、「我要你在大夏國消失」、「孩子扶養權歸我」等台詞，彷彿一句話就能改變法律結果。

呂秋遠認為，隨著AI短劇及各類短影音內容持續增加，這類高度戲劇化的劇情只會越來越多。雖然觀眾可以把它當作娛樂作品，但當劇中「到民政局領證」的情節開始出現在現實法律諮詢裡，也讓他忍不住擔心，究竟有多少人已經受到短劇影響，對結婚、離婚及相關制度產生了錯誤認知。

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