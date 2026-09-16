西曬房怎麼降溫？網友分享隔熱、通風妙招一次看

夏天室內悶熱，多數人第一反應是開冷氣；但長時間運轉相當傷荷包，也讓不少人開始尋求冷氣之外的室內降溫妙招。

夏天家裡怎麼降溫？隔熱、省電、通風成熱門話題

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近三個月（2026/5/25～2026/8/24）「夏天如何讓家裡涼快」的相關討論，發現網友關注焦點集中於「隔熱、省電、節能、通風、採光、悶熱、陽光、透氣」，顯示除了悶熱帶來的夏季居住困擾，隔熱、通風與採光等住宅條件，以及省電、節能等話題，也都是討論焦點。

網友分享各自的降溫方式。有人直言「之前夏天一到就整天躲冷氣房，結果電費高到爆還被我媽唸到不行」；也有人認為「裝窗簾，很直接、有效，經濟又實惠，但會擋住採光」，另有住戶分享：「我家也是頂樓，但真的不用整天開冷氣，也極度不環保。保持通風很重要，另外也有涼墊跟電扇」。

西曬房一定比較熱？日照、遮陽與通風條件影響居住感受

與日照、隔熱相關的討論，也延伸到不少實際居住情境，「西曬房」就是常被提及的話題之一。曾有網友以「西曬是不是比頂樓還要熱」為題發文，底下也出現不少過來人的經驗分享。

有網友直言「西曬超可怕，那個熱到半夜都不會散」，也有人提到「主要是牆壁吸熱太久，會一直悶熱到晚上」；不過，也有住戶認為，西曬帶來的熱感仍會受到實際曝曬面積、遮陽設計與通風條件影響。從討論可以看出，同樣是西曬住宅，實際住起來的感受仍可能因建築設計與環境條件而有所差異。

從這些討論可以看出，夏季住宅的悶熱問題，若只在入住後依靠設備改善，處理方式可能較為有限。除了冷氣、窗簾或隔熱膜，室內的體感溫度也與建築規劃有關。若能在設計階段納入日照、遮陽與通風，從源頭減少熱輻射，也有機會降低後續居住時的悶熱問題。

什麼是被動式設計？順著日照、風向讓房子更舒服

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

這種把日照、風向與環境條件提前納入規劃的方式，就是「被動式設計」。這樣的概念早在傳統建築中就已出現。早期不同地區的傳統建築，就會依照當地氣候發展出不同形式，例如寒冷地區的冰屋著重保溫，東南亞常見的高腳屋則利用架高與開放空間設計幫助通風、散熱、防潮；黃土高原的窯洞，也會利用土壤本身的特性減少室內外溫差。這些做法的共同點，都是先順著自然環境來設計房子，而不是完全依賴後天設備調節。

放到現代住宅，被動式設計的概念也是如此。其並非完全取代空調，而是在建築規劃階段，就依據基地日照、風向與周邊環境，透過電腦日照模擬、風場分析，將結果納入建築配置、遮陽與開口設計，以減少外部熱量進入並促進自然通風，降低室內熱負荷與對空調設備的依賴。

冷氣不是唯一解！被動式設計如何從源頭降低住宅熱負荷？

被動式設計涉及日照、風向、熱輻射與建築配置等專業考量，重點不在增加單一設備，而是能否在建築規劃初期，就把基地與周邊環境條件納入設計。

遠雄建設近年持續將環境模擬與被動式設計導入住宅規劃，透過日照、風場與熱環境模擬，作為立面、開口、景觀及通風配置的參考，希望在建築成形前，就先找出可能影響居住舒適度的問題。其2025年永續報告書也指出，被動式設計已逐步推廣至其他新建案，並進一步評估未來氣候變遷情境對住宅能耗的影響。

落到實際設計上，遮陽就是最容易讓住戶有感的作法之一。

住過西曬房的人都知道，下午太陽一照進來，牆面、玻璃甚至家具都會開始蓄熱，到了傍晚還是悶。透過量體退縮、外凸陽台、梁柱或格柵創造陰影，可以減少日照直接照射建築外牆與室內。以遠雄丰尚為例，透過環境顧問的評估模擬顯示，有量體退縮、格子遮陽及外凸陽台等設計，相較於完全沒有進行遮陽設計的建築，在不同立面的熱輻射量可降低約40%至80%。

不過，擋住熱只是第一步，風能不能順利流動也很重要。建築量體、開口位置與周邊配置，都會改變氣流進入基地後的方向；有些地方可能幾乎無風，有些轉角則容易形成強風。透過風場模擬，可以事先掌握風從哪裡來、會往哪裡走，再調整建築量體、開口與植栽配置。遠雄丰尚就利用建築量體把風帶進背風側，再以植栽弱化迎風面的強風，讓戶外空間的風場更均勻。

植栽在這套設計裡，也不只是美化環境，而是同時參與遮陽與風場調節。樹蔭能減少地面與牆面吸熱，適當配置的植栽也能幫助調節風速。易境永續設計顧問李孝嫻指出，綠化覆蓋率達30%至35%時，可降低約1°C空氣溫度；遠雄丰尚也依不同日照條件安排一樓、露台與屋頂植栽，夏季提供遮蔭，冬季則協助減緩強風。

面對夏季高溫，住宅降溫不一定只能等入住後再加裝設備。被動式設計的核心，就是在房子興建好之前，先把日照、風向與植栽等環境條件納入規劃，盡量減少熱進入，也讓空氣更容易流動。對購屋族來說，未來看房除了格局、坪數與採光，也可以多留意建築是否具備遮陽、通風與植栽配置等設計，作為評估長期居住舒適度的另一項參考。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年5月25日至2026年8月24日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『夏天如何讓家裡涼快』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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