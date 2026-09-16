中秋及教師節連假秋老虎發威 賈新興：準杜鵑颱風這2天影響日本東京

下周就是中秋及教師節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今年連假將迎來標準的秋老虎天氣，夏衣先別急著收。

位於關島東北東方海面上的第28號熱帶性低氣壓，最快今天發展為輕度颱風杜鵑。賈新興表示，預估周日至下周一影響日本東京一帶。

台灣近期天氣，他說，今天迎風面涼雨，下周四起穩定炎熱。今天受東北風影響，迎風面維持陰雨、氣溫感受偏涼；中南部白天微熱、早晚涼，日夜溫差稍大，午後留意零星短暫雨。下周二起，大氣環境略轉變，全台轉為午後零星短暫雨。下周四起，太平洋高壓勢力增強，全台天氣轉為穩定炎熱，僅午後有局部短暫陣雨。

下周五起中秋及教師節連假，秋老虎報到。賈新興表示，連假期間受副熱帶高壓籠罩影響，呈現標準的秋老虎天氣。各地晴朗穩定，白天高溫炎熱，午後局部短暫雨，短袖夏衣先別收。賞月露營極佳，各地白天晴熱，僅午後有局部短暫雨，入夜後雲量散去，早晚略顯涼意，極度適合戶外烤肉賞月，夜間活動記得加件薄外套。

近期赴日本差旅民眾注意了，他說，根據最新路徑顯示，杜鵑颱風周日至下周一有影響日本東京一帶天氣的機率，如下周初前往關東地區，務必緊盯航班與交通資訊。

至於中秋連假海外出遊，賈新興說，韓國整體呈現秋高氣爽，氣候極為舒適。日本在颱風遠離後，中秋連假天氣轉為穩定，非常適合出國假期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。