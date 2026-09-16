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台美航線增加 觀光署B2B推「台灣不打烊」

中央社／ 華盛頓15日專電

為擴大開拓台灣旅遊北美旅客市場，交通部觀光署在紐約舉行大型業界宣傳活動，透過台美多條航線與每週200架次航班，推高北美赴台旅遊人數。

為深耕北美長程旅遊市場並強化國際行銷，交通部觀光署攜手旅行、飯店業者及航空公司，14日在紐約舉行大型B2B推廣活動。

觀光署新聞稿指出，70多位北美旅遊業者與媒體出席活動。駐紐約辦事處長李志強表示，台灣不僅有壯麗山景與豐富自然風光，更是非常安全的國家。他鼓勵旅客造訪台灣，無論是首次還是多次，都能在每一次旅程發現不同驚喜，誠摯期待台灣相見。

觀光署國際組推廣師許瓊文強調，「台灣不打烊」不僅代表台灣是高度安全的旅遊目的地，更讓旅客切身感受24小時便利生活形態、豐富多元的旅遊體驗及民間熱情，無論何時抵達隨時都能享受精彩旅程。

主持人陳明珠在活動擔任觀光大使，帶領來賓了解台灣豐富多元的觀光資源。歌仔戲演員蔡宇倫帶來跨界演出，展現民間傳統戲曲文化，現場同時可品嘗阿里山茶的五感體驗，透過聞香、品茗與風味辨識，跨越國界認識高山茶精緻特色。

2025年美國來台旅客突破71萬人次，觀光客占比近6成，創歷史新高。隨著航線持續增加，2026年起，台灣與北美13個主要城市每週往返航班突破200架次，大幅提升北美旅客來台便利性。

「台灣不打烊」北美B2B推廣活動還將在芝加哥、洛杉磯舉行，透過航班增加，推高冬季及明年的赴台旅客人數。

觀光署 航線 觀光

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