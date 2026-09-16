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暖化加速致溫室效應加劇 專家：每升溫0.1度 極端天氣階梯式遞增
暖化加速，影響加劇。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）最新的科學報告顯示，過去數十年，地球以每10年增加0.2度的穩定速度升溫。但自2015年之後，地球暖化速率快速增加，每10年升溫已增加到0.35度。
他說，反映出地球的溫室效應正在加劇，氣候系統也正以更快的速度升溫變暖。
全球升溫的影響，林得恩說，也正透過各項的氣候風險與衝擊，隨著暖化的幅度與強度，逐步加重被影響的層面及程度。
而全球升溫變化，林得恩表示，是一個動態累積與風險加成的過程。在跨越升溫1.5度之後，每多升溫0.1度，極端熱浪、暴雨及乾旱等天氣的強度與頻度，都將隨之呈階梯式遞增，直接回饋至糧食產量、水資源管理與公共健康安全等關鍵議題，未來的挑戰，勢必更加沉重與艱難。
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