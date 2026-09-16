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今晴偶雨飆35度高溫 杜鵑颱風最快今生成 吳德榮估將在日本南方大迴轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周五東北風水氣略減，迎風面多雲時晴，大台北東側、東半部偶有局部短暫降雨的機率。聯合報系資料照
今天至周五東北風水氣略減，迎風面多雲時晴，大台北東側、東半部偶有局部短暫降雨的機率。聯合報系資料照

東北季風影響，降雨趨緩，中央氣象署已解除大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五東北風水氣略減，迎風面多雲時晴，大台北東側、東半部偶有局部短暫降雨的機率。背風面晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

溫度方面，他說，白天高溫逐日略升，夜微涼。今天北部22至31度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至33度。

吳德榮表示，周末兩天轉偏北風，大台北多雲，偶有局部短暫降雨的機率，其他大多晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。白天偏熱，夜微涼。下周一、下周二微弱東北風，各地大多晴時多雲，東半部及午後山區偶有局部短暫降雨的機率，白天偏熱，夜微涼。

關於颱風消息，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，在關島東北東方海面的熱帶低壓，今將發展為杜鵑颱風。持續增強，往北轉西北，下周一2時已行至日本南方海面，漸轉偏北。歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，颱風的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北東大迴轉，中心未觸及日本。但個別模擬路徑則相當分散，顯示有很大的不確定性，模式將繼續調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，在關島東北東方海面的熱帶低壓，今將發展為杜鵑颱風，下周一2時已行至日本南方海面。歐洲系集模式模擬圖（右圖）顯示，颱風的系集平均路徑（粗黑線）大致在日本南方海面向東北東大迴轉，中心未觸及日本。但個別模擬路徑（彩色細線）則相當分散。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，在關島東北東方海面的熱帶低壓，今將發展為杜鵑颱風，下周一2時已行至日本南方海面。歐洲系集模式模擬圖（右圖）顯示，颱風的系集平均路徑（粗黑線）大致在日本南方海面向東北東大迴轉，中心未觸及日本。但個別模擬路徑（彩色細線）則相當分散。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 高溫 日本

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