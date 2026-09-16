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凌晨0時0分台灣東南部海域發生規模3.8有感地震

聯合新聞網／ 台北訊
09/16-00:00台灣東南部海域發生規模3.8有感地震
09/16-00:00台灣東南部海域發生規模3.8有感地震

於2026年9月16日凌晨00時00分39秒，台灣東南部海域發生一場芮氏規模3.8的有感地震。震源位於台東縣政府南南東方約74.6公里處，震源深度約23.8公里，屬於極淺層地震。根據中央氣象署資料，本次地震最大震度出現在台東縣蘭嶼，達3級，並於屏東縣有感震度1級的搖晃反應。

最大震度3級地區:台東縣

在震度3級的地區，多數民眾會感受到明顯的搖晃，房屋內的碗盤、門窗可能會產生聲響及晃動，靜止的汽車也會出現明顯搖動。此級距地震通常不會造成結構性損害，但民眾仍應注意居家安全與做好避震準備，避免於地震時慌張奔跑。在地震發生後，建議確認家中瓦斯與電路管線安全，並注意餘震可能發生。

最大震度1級地區:屏東縣

震度1級表示搖晃極為輕微，通常只在安靜狀態下被感覺到。民眾無須特別驚慌，可正常進行日常活動。若感覺地震，仍建議迅速檢查周遭環境安全，防範次生災害。

此次地震雖為極淺層，能量釋放中等，且最大震度未超過3級，故未對建築物及公共設施造成明顯損害。民眾應持續關注中央氣象署提供的最新地震資訊，遵循防震守則，如地震發生時立即「趴下、掩護、穩住」，以確保自身安全。若戶外或駕車中遇地震，應選擇安全地點避難，避免近距離受到懸掛物及落物影響。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 規模 台東

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09/16凌晨台灣東南部海域發生芮氏規模3.8地震，震源深度23.8公里，台東縣蘭嶼震度達3級，有感搖晃。地震發生時無明顯災情報告。

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