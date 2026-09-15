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黑人陳建州傳心肌梗塞急送台大醫院急診 院方回應了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
黑人陳建州今晚突傳出心肌梗塞，送往台大醫院治療，據「鏡週刊」報導，陳建州前一天還陪兒子游泳，並無異樣，沒想到會突然發病，還好及早發現送醫，經過手術後幸運撿回一命。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照
黑人陳建州今晚突傳出心肌梗塞，送往台大醫院治療，據「鏡週刊」報導，陳建州前一天還陪兒子游泳，並無異樣，沒想到會突然發病，還好及早發現送醫，經過手術後幸運撿回一命。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照

黑人陳建州今晚突傳出心肌梗塞，送往台大醫院治療，據「鏡週刊」報導，陳建州前一天還陪兒子游泳，並無異樣，沒想到會突然發病，還好及早發現送醫，經過手術後幸運撿回一命。台大醫院發言人陳彥元指出，事關病人隱私，院方不便透露，也不宜多做評論。

黑人近年將事業重心轉往職籃界，幾乎已經淡出演藝圈。外傳他今天下午突感到身體不適，在工作夥伴陪同下，緊急到台大醫院就醫，確診為心肌梗塞後，立刻開刀治療，目前狀況已經穩定，而老婆范瑋琪在聽到狀況後，也在第一時間趕到醫院陪伴，而雙方經紀人對此暫時還沒有回應。

據了解，心肌梗塞標準治療並非外科手術治療，而外科手術也不大可能數小時內完成，外傳開刀治療應是指心導管手術治療，不過，實際情況仍有待病人家屬及經紀人對外說明。

陳建州 心肌梗塞 黑人

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