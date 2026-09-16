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單周21死、13.6萬人次求診 流感迎高峰

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
秋冬季節交際迎流感，疾管署今公布上周流感急門診就診人次超過13萬人次，死亡人數單周達21例創本季新高。記者翁唯真／攝影
秋冬季節交際迎流感，疾管署今公布上周流感急門診就診人次超過13萬人次，死亡人數單周達21例創本季新高。記者翁唯真／攝影

流感疫情日趨嚴峻，上周類流感門急診就診達十三萬六七九六人次，新增九十二例流感併發重症、廿一例死亡，單周死亡創本流感季新高。疾管署發言人林明誠預估，這波疫情將於中秋節前後達到高峰，單周就診人次恐上看十五至十六萬人，十月中旬疫情才會反轉。

上周年紀最小的重症個案為南部一歲多男童，防疫醫師林詠青表示，男童身體健康，並無潛在疾病，去年十月曾接種本季流感疫苗，迄今已近一年，保護力逐漸下降。今年九月上旬出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，因同住家人在個案發病前二天確診Ａ型流感，醫師不敢大意，評估後立即給予抗病毒藥物，安排男童住院。

個案住院二天後出現抽搐、嗜睡，腦部電腦斷層結果顯示腦水腫，流感檢驗呈Ａ型陽性，研判為流感併發腦炎或急性腦水腫，隨即轉入加護病房。目前住院一周，意識清楚、生命徵象穩定，但仍需持續觀察。疫調發現，與男童同住的三名親密接觸者於九月上旬出現上呼吸道症狀，均確診Ａ型流感。

疾管署指出，上周類流感門急診就診十三萬六七九六人次；上周新增九十二例重症，包括七十九例Ｈ１Ｎ１、五例Ｈ３Ｎ２及八例Ａ型未分型，另增廿一例死亡。本流感季累計一四二一例重症、二七四例死亡，重症病例集中於六十五歲以上長者、慢性病史患者，近七成未接種本季流感疫苗。

林明誠提醒，六十五歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者及孕婦等高風險族群，若出現發燒、咳嗽等症狀，應戴口罩、盡速就醫，並由醫師評估是否使用公費流感抗病毒藥物。

新冠疫情呈下降趨勢，但仍處流行期，上周新冠門急診就診一萬七八四七人次，新增五十三例本土重症及十八例死亡。自去年十月起累計六七五例本土重症、一二四例死亡，同樣集中於年長者、慢性病患者。

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