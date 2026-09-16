人人想離…精神科「三班護病比」入法 衛福部終於鬆口

調查發現，精神科病房為護理師最想離職的場域，但現階段卻被排除在衛福部三班護病比規畫科別，護理界呼籲，將精神科護病比入法，採醫學中心白班一比六、小夜一比九、大夜一比十一等人力配置，每班至少二人值勤。衛福部心健司則正面回應，擬將精神科護病比入法，具體數字仍待討論。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴指出，精神科病房患者需廿四小時連續照護，護理人員必須觀察病人病情，妥善溝通，並評估暴力及自傷等風險，做好危機處理、安全維護，挑戰性相當高，還需承擔醫療暴力風險，絕非一般人想像「精神科病人都在睡覺」。

因此，有必要將精神科納入三班護病比，以確保人力充足。

「不想去沒有三班護病比保障的精神科工作」陳麗琴說，這是許多護理系學生的心聲，一旦精神科病房被排除在外，恐出現人力排擠效應，精神科病房照護量能失衡。

立法院五月通過「醫療法」部分條文修正案，三班護病比正式入法，衛福部六月預告修正「醫療機構設置標準」，明訂三班護病比採月平均計算方式，僅適用一般急性病房，排除精神科。

預告期間至八月底期滿，但國內爆發致癌油食安案件，中央疲於處理，而暫緩討論，先請各團體提出意見，至今草案尚未正式公告。

據了解，衛福部心健司八月初邀護理界討論精神科護病比入法事宜，心健司司長陳柏熹指出，現行精神科病房是採全日護病比，並未區分三班訂定，這次會議首次提出三班護病比入法數字，供護理及醫院團體帶回研議，「將精神科病房護病比從全日改為三班，為一大突破」。

陳柏熹表示，最近將匯整各界意見，再次召開會議，待形成共識，便納入「醫療機構設置標準」。

護理界提出精神科三班護病比規範，醫學中心白班一比六、小夜班一比九、大夜班一比十一，精神科教學醫院白班一比七、小夜班一比十一、大夜班一比十六，精神科醫院白班一比十、小夜班一比十三、大夜班一比十八，且各層級醫院每班至少二人。